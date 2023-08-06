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النوم الزائد أسرع طريق إلى السمنة

النوم الزائد أسرع طريق إلى السمنة
7 أغسطس 2023 01:36

أبوظبي (وكالات)

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كشفت دراسة حديثة عن صلة وثيقة بين الإصابة بالسمنة واختلاف نمط النوم في أيام العمل الاعتيادية عنه في العطلات الأسبوعية، واكتشف علماء الكلية الملكية في لندن أن أنماط النوم المختلفة في نهاية الأسبوع يمكن أن تزيد فعلياً من بكتيريا الأمعاء المرتبطة بالسمنة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وقالوا إن 90 دقيقة إضافية في السرير كافية لتعطيل ساعتنا الداخلية، ما يؤثر على مجموعة من الوظائف، من جهاز المناعة إلى الجهاز الهضمي.. ووجدت الدراسة أن حتى تغيير بسيط في وقت الاستيقاظ يمكن أن يكون له تأثير على إيقاعنا البيولوجي.

السمنة
النوم
لندن
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