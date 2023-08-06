القمر بعدسة فضائية

أبوظبي (الاتحاد)

من محطة الفضاء الدولية، يبدو القمر للرواد أكثر جمالاً وبهاء، وبعدسة بالغة الدقة، التقط رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، صورة بديعة للقمر، ونشرها على حسابه الشخصي على منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً، وعلَّق قائلاً: «قيل الكثير في جمال القمر.. لكن كلما نظرنا إليه شعرنا أنها المرة الأولى التي نراه فيها.. أشارككم هذه الصورة للقمر من محطة الفضاء الدولية». ويستعد النيادي للعودة إلى الأرض نهاية الشهر الجاري بعدما أجرى العديد من التجارب، على متن المحطة.