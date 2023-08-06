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وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز

المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
6 أغسطس 2023 12:01

توفي المهرج الأميركي والفكاهي دجانغو إدواردز في برشلونة بعد معاناته مع السرطان عن 73 عاما، على ما أفادت السبت ملحقته الإعلامية في فرنسا.

بدأ دجانغو إدواردز المولود ستانلي تيد إدواردز عام 1950 في ديترويت، العمل كمهرج في السبعينات، لينتقل بعدها إلى أوروبا حيث حقق شهرة واسعة النطاق في فرنسا مع تأديته عروضا على مسرح "لو سبلانديد" لمدة تسعة أشهر بين عامَي 1987 و1988.

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كما عُرف بمداخلاته الفكاهيّة الملفتة بخروجها عن المألوف في أحد أشهر البرامج التلفزيونية الفرنسية على قناة "كانال" وهو "نول بارايور" Nulle part ailleurs الذي كان يقدمه أنطوان دو كون.

أسس حركة "المهرج الجديد"، وفي العام 2009 أنشأ معهدا مخصصا لهذا النشاط في برشلونة حيث كان يعيش مع زوجته كريستي غاربو.
وكان إدواردز انتهى لتوه من تأليف كتاب بعنوان "The Clown's Bible" وفقا لما ذكرته ملحقته الإعلامية كلير غونتو.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
فرنسا
برشلونة
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