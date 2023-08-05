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أحمد حاتم.. مهندس «حدوتة الأيام»

أحمد حاتم.. مهندس «حدوتة الأيام»
6 أغسطس 2023 01:06

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

يواصل الممثل المصري أحمد حاتم تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم «حدوتة الأيام الباقية»، ويجسد فيه شخصية مهندس تقني، ورغم نجاحه المهني إلا أنه يواجه العديد من المصاعب بسبب مرض زوجته ويظل حائراً بين رعايتها والاهتمام بها، وبين ضغوط العمل التي تتطلب وجوده بشكل مستمر.
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول العلاقات الإنسانية، تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وبطولة أحمد ماجد، وكارمن بصيبص.
من جانب آخر، انتهى حاتم من تصوير دوره في فيلم «حسن المصري»، ويتناول مسيرة شاب مقيم في الخارج وتنقلب حياته رأساً على عقب بسبب تورطه مع أحد الكيانات الإجرامية، إخراج اللبناني سمير حبشي، وبطولة مراد مكرم، ودياموند بوعبود.
كما ينتظر حاتم طرح فيلم «يحيى»، ويجسد فيه شخصية رجل دين يناقش بعض الظواهر التي طرأت على المجتمعات العربية، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته حسين فهمي، وصابرين.

أحمد حاتم
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