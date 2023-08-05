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تايلور سويفت.. تضيف كندا إلى جولتها الغنائية

تايلور سويفت.. تضيف كندا إلى جولتها الغنائية
6 أغسطس 2023 01:06

اوتاوا (أ ف ب)

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تحط نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت في كندا في إطار جولتها العالمية، حيث أعلنت شركة «روجرز كوميونيكيشنز» والمغنية الأميركية، أمس الأول، أنه سيتم تنظيم ست حفلات موسيقية في تورنتو، أكبر مدينة في البلاد، في نوفمبر 2024، في قاعة تتسع لنحو 50 ألف متفرج.
كتبت الفنانة البالغة (33 عاماً)، على منصة «تويتر» التي أعيدت تسميتها «اكس»، مبينة «أن هذه ليست نهاية حقبة.. ميامي، ونيو أورلينز، وإندي (إنديانابوليس) وتورنتو، جولة «إيراس» آتية إليكم في عام 2024».
وبدأت سويفت جولتها العالمية «إيراس» في شهر مارس الماضي في ولاية أريزونا الأميركية، وأحيت خلالها حتى الآن أكثر من مئة حفلة موسيقية، نفدت بطاقاتها بالكامل، في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا وأستراليا، من دون أي محطة في كندا، ما أثار استياء محبي الفنانة الكنديين.
حتى إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه، توجه إلى تايلور سويفت مباشرة في تغريدة عبر «تويتر»، حققت انتشاراً واسعاً أوائل الشهر الفائت، ضمّنها كلمات من أغنيات المغنية الأميركية. وكتب في إشارة إلى أغنية «كرويل سامر» «Cruel Summer»، «مرحباً هذا أنا.. أعرف أماكن في كندا تحلم بأن تستضيفك.. لذلك، لا تجعلي من هذا الصيف صيفاً قاسياً آخر.. نأمل في أن نراكِ قريباً». وليست المرة الأولى تثير جولة تايلور سويفت ردود فعل سياسية في كندا، ففي يونيو الفائت، أسف عضو في البرلمان من حزب المحافظين لقلة اهتمام المغنية بكندا، وتقدّم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمناشدة للنجمة حتى تخصص بعض الحفلات لكندا.
وتصدّر قرار تايلور سويفت إحياء حفلات في تورنتو عناوين الصحف في وسائل الإعلام الإلكترونية الكندية. يذكر أن آخر حفلة أحيتها تايلور سويفت في كندا تعود إلى عام 2018.

تايلور سويفت
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