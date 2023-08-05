6 مشاكل صحية تسبب الإرهاق المستمر

ترجمة: عزة يوسف

من الطبيعي الشعور بالإرهاق بعد عمل شاق أو تمارين عنيفة، وقد يكون الحصول على الراحة الحل الأمثل لاستعادة النشاط، إلا أن الشعور بالإرهاق بشكل دائم علامة على العديد من المشاكل الصحية، حسبما فسرها الأطباء عبر موقع «Daily Record» البريطاني:

توقف التنفس أثناء النوم

يؤدي توقف التنفس للحظات أثناء النوم إلى قلة جودة النوم والشعور بالإجهاد أثناء النهار، ومن علاماته الاستيقاظ كثيراً والشخير بصوت عالٍ وأصوات تشبه اللهاث.

فقر الدم

هناك أسباب كثيرة لفقر الدم، من بينها نقص الحديد أو فيتامين (ب 12)، أو عدم وجود خلايا دم حمراء كافية، وكلها تؤدي للشعور بالتعب والضعف.

الاكتئاب

يتسبب الشعور بالاكتئاب في انخفاض مستوى الطاقة ونقص الحافز لفعل أي نشاط، كما يتسبب في المجموعة من الأعراض الجسدية، منها الشعور بالتعب والإرهاق.

مشاكل الغدة الدرقية

سواء فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها، يسببان الشعور بالتعب الدائم.

متلازمة التعب المزمن

هي حالة اضطراب معقد، على حد وصف الأطباء، وتتميز بالتعب والإعياء الشديدين حتى مع الراحة.

مرض السكري

يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم الشعور بالتعب، فضلاً عن أعراض أخرى مثل الشعور بالعطش وكثرة التبول.