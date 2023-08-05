«ستوديو الفنون» معمل إبداع في السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

ورش عمل ذاتية وبرامج فنية تنفذها منارة السعديات في أبوظبي حتى الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، وتتحول معها المنارة إلى معمل لتفريخ كوادر فنية، تشق طريقها إلى الصفوف الأولى في الحقل الفني، وتساهم في إثراء المنتج الفني العام في الدولة، وتندرج الورش ضمن «ستوديو الفنون الصيفي» في منارة السعديات الذي يخصص مساحات لجميع الأعمار لممارسة العمل الفني الجماعي أو الفردي، في إطار برنامج لتعليم الفنون المختلفة وفقاً لأحدث الأنماط الفنية السائدة عالمياً.

وزودت المنارة ستوديو الفنون بالأدوات الفنية التي يحتاج إليها المشاركون، ما يجعله ورشة عملية تفاعلية لممارسة الفنون والإبداع.