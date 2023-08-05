«تدوير الورق» في الجامعة القاسمية

الشارقة (الاتحاد)

أجواء من الإبداع ميزت ورشة «صناعة فواصل الكتب»، التي جاءت ضمن معسكر «صيفنا سعادة» الذي نظمته الجامعة القاسمية.. وسعت الورشة إلى تعزيز الإبداع والمهارات اليدوية لدى الطالبات، وتقديم فرصة لهن لاستكشاف جوانب مختلفة من عالم الفن والتصميم، وتمحورت حول إعادة تدوير الورق وصناعة فواصل الكتب، لتتعلم الطالبات مهارة التصميم والإخراج، ومن ثم القص والتغليف الحراري، وأكدت أحلام بن جرش، مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات، المشرفة على المعسكر، أن إقامة الورشة تعكس التزام الجامعة بتقديم تجارب تعليمية وترفيهية مميزة للطالبات، تعزز الإبداع والمهارات اليدوية. وأشارت إلى أن الورشة استهدفت ترسيخ مفهوم الاستفادة من الورق الهالك حماية للبيئة.