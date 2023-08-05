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إسعاد.. زعيمة «عصابة عظيمة»

إسعاد.. زعيمة «عصابة عظيمة»
5 أغسطس 2023 18:30

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تشارك الممثلة المصرية إسعاد يونس في أحداث فيلم «عصابة عظيمة»، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال من ذوي الهمم، وبسبب تضررها من التعامل السيئ من موظفي أحد البنوك، تقرر مساعدة عصابة للسطو عليه وسرقة الأموال، إخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته أحمد رزق، وهنادي مهنا.
عن تجربتها الإعلامية من خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، أوضحت إسعاد أنها حالة استثنائية لها، ولم تتوقع نجاحه أو إقبال الجمهور العربي عليه بهذا الشكل، منذ عُرضت أولى حلقاته عام 2014،، وهو يسلط الضوء على الهوية المصرية والعربية قديماً وحديثاً وإحيائها وسط المتغيرات التي يمر بها العالم، من خلال عرض النماذج المؤثرة بالمجالات كافة، بالإضافة إلى المسيرات الشخصية لنجوم الفن والرياضة والمشاهير في العالم العربي.
يُذكر أن آخر أعمال إسعاد الفنية مسلسل «كامل العدد»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وجسدت فيه شخصية «حياة عبد الجواد»، الممثلة المعتزلة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول الصعوبات التي تواجه المرأة العربية التي لديها أولاد وتقدم على الزواج، تأليف يُسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته شريف سلامة، ودينا الشربيني.

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