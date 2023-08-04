مليونيرات إنستغرام الأكثر ربحاً من التطبيق

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

بعد 13 عاماً من انطلاقه، لم يعد تطبيق «إنستغرام» مجرد خدمة اجتماعية لمشاركة الصور والفيديوهات، إنما أصبح واحداً من أهم مصادر الربح للمشاهير حول العالم، يحققون مئات الآلاف من الدولارات عن كل منشور ممول للإعلان عن ماركات تجارية عبر حساباتهم التي تضم ملايين المتابعين، وذكر موقع «The Things» الأميركي قائمة بأكثر النجوم تحقيقاً للربح من خلال المنصة وهم:

كريستيانو رونالدو

بلغ عدد متابعيه أكثر من 597 مليون شخص، ويتصدر لاعب كرة القدم البرتغالي قائمة الأكثر ربحاً من خلال حسابه على «إنستغرام»، ويقدر عائد المنشور الواحد على النجم العالمي بنحو 2.39 مليون دولار. وترتفع تكلفة الإعلان عبر حساب رونالدو من كبريات العلامات التجارية، ومن بين اللاعبين الذين حصلوا على توقيع عقد مدى الحياة مع شركة nike ليجنى منه 17 مليون يورو سنوياً ويتخطى صافي ثروته 500 مليون دولار.

كايلي جينر

تحتل نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر المركز الثاني بعدد متابعين 398 مليون عبر «إنستغرام»، وارتفعت أسهمها بعد إطلاق علامة تجارية نباتية لمستحضرات التجميل قبل 9 سنوات، وهي واحدة من ضمن أصغر المليارديرات في العالم.

تحصل جينر من «إنستغرام» على 1.83 مليون دولار للمنشور الواحد ويبلغ صافي ثروتها نحو 600 مليون دولار، وفضلاً عن علاماتها التجارية تتعاون جينر مع الكثير من بيوت الأزياء العالمية للإعلان عن آخر خطوط الأزياء.

ليونيل ميسي

لاعب كرة القدم الأرجنتيني وحامل لقب كأس العالم الأخيرة يأتي في المرتبة الثالثة في المشاهير الأكثر ربحاً على «إنستغرام» وتجاوز عدد متابعيه 480 مليون شخص، ومن المتوقع زيادة العدد بعد انتقاله إلى صفوف فريق انتر ميامي الأميركي.

ويعلن حساب ميسي على «إنستغرام» عن علامته التجارية للملابس فضلاً عن بعض العلامات المشفرة في عالم كرة القدم ويحصل على 1.77 مليون دولار نظير المنشور الدعائي الواحد.

سيلينا غوميز

حافظت نجمة أطفال ديزني سيلينا غوميز على مكانتها ضمن المشاهير الأكثر متابعة على «إنستغرام» منذ إطلاق المنصة عام 2010 ولها 436 مليون متابع، وتربح مليوناً و735 ألف دولار مقابل المنشور الواحد، وهو أكثر مما تكسبه في مسيرتها الفنية من خلال عملها ممثلة ومغنية.

ذا روك

بطل عروض مصارعة المحترفين سابقاً ونجم هوليوود الحالي دوين جونسون، يحظى بمتابعة كبيرة على «إنستغرام» تصل إلى 388 مليون شخص، ويفضل الترويج لعلامته التجارية الخاصة عبر حسابه على «إنستغرام» وأغلب منشوراته تتحدث عن الثقافة الميكسيكية وخطوط إنتاج الأزياء ويربح جونسون 1.71 مليون دولار مقابل المنشور الواحد، ويقدر صافي ثروته بنحو 800 مليون دولار.

كيم كارداشيان

تتزايد أعداد متابعي عائلة كارداشيان يوماً بعد يوم وخاصة كيم الأكثر شهرة ونجمة تلفزيون الواقع والتي تبلغ ثروتها 1.4 مليار دولار.

يضم حساب كارداشيان 363 مليون متابع وتتنوع منشوراتها بين الدعاية لمنتجاتها الخاصة بالعناية بالبشرة أو العلامات التجارية الشهيرة وتربح 1.68 مليون دولار نظير المنشور الواحد على «إنستغرام».

أريانا غراندي

378 مليون متابع وقاعدة جماهيرية كبيرة تمتلكها المغنية وكاتبة الأغاني أريانا غراندي وسفيرة لإحدى أشهر العلامات التجارية للعطور ومستحضرات التجميل، كما أطلقت علامة تجارية خاصة بها أسمتها إعادة الجمال تختص بمستحضرات التجميل، وتربح 1.68 مليون دولار مقابل المنشور الدعائي الواحد على حسابها.

بيونسيه

تحظى المغنية الأميركية وكاتبة الأغاني والممثلة بيونسيه بعدد متابعين 315 مليون، وتجني من خلال المنشور الواحد 1.08 مليون دولار، وتشتهر بيونسيه بالإطلالات اللافتة والمبتكرة ودائماً ما تجذب، الأنظار خلال مشاركاتها في المهرجانات والحفلات.

كلوي كارداشيان

نجمة التلفزيون الأميركية أوعارضة الأزياء وسيدة الأعمال كلوي كارداشيان، بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 وعرفت عبر مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع الذي يتابع حياة عائلتها، وتحقق عبر المنشور الواحد، 1.03 مليون دولار بعدد متابعين يصل لـ 311 مليون متابع.

هدى قطان

عربياً تأتي المؤثرة العراقية هدى قطان في صدارة الأكثر ربحاً من «إنستغرام»، صاحبة العلامة التجارية الشهيرة بين فتيات الوطن العربي هدى بيوتي، بدأت حياتها من خلال بعض النصائح والدروس التجميلية للفتيات لتتحول إلى الفتاة العربية الأكثر شعبية مع 53 مليون متابع على «إنستغرام»، وتحصل على 139 ألف دولار مقابل المنشور الواحد.