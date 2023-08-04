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CNN الأولى كأفضل موقع إخباري

CNN الأولى كأفضل موقع إخباري
5 أغسطس 2023 01:22

واشنطن (الاتحاد)

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تفوقت CNN على صحيفة نيويورك تايمز، لتصبح أكبر موقع إخباري في الولايات المتحدة في يونيو الماضي، وفقاً لأحدث تصنيف شهري لأفضل 50 منصة في موقع «برس جازيت».
وتاريخياً، كانت CNN أعلى من «نيويورك تايمز»، لكن العلامة التجارية للصحيفة تفوقت على الشبكة في فبراير 2022 بعد أن اشترت لعبة Wordle وظلت أعلى منذ ذلك الحين.
وارتفعت الزيارات إلى موقع CNN بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 458 مليون في يونيو، وفقاً لبيانات من منصة الاستخبارات الرقمية Similarweb.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الزيارات إلى موقع صحيفة «نيويورك تايمز» بنسبة 9% لتصل إلى 423.2 مليون مما دفع العلامة التجارية للصحيفة إلى المركز الثاني. في الأشهر الأخيرة، كانت CNN تسد الفجوة الناجمة عن انخفاض حركة المرور على موقع «نيويورك تايمز» باستمرار مقارنة بعام 2022، ربما يرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الاهتمام بلعبة Wordle.
وصعدت «بي بي سي» مركزاً واحداً في يونيو للمركز السادس مع زيادة الزيارات بنسبة 26% على أساس سنوي (152.7 مليون زيارة). وكانت العلامة التجارية الأسرع نمواً من حيث عدد الزيارات. 
ومن بين أكبر عشرة مواقع إلكترونية، كانت USA Today ثاني أسرع موقع من حيث النمو (124.8 مليون زيارة، بزيادة 23%). وكانت العلامة التجارية المملوكة لشركة Gannett هي الموقع الإخباري الكبير الوحيد بخلاف BBC الذي شهد نمواً كبيراً في الجمهور خلال يونيو، حيث صعدت ثلاثة مراكز لتدخل المراكز العشرة الأولى وتحتل المركز العاشر.

CNN
الولايات المتحدة
نيويورك تايمز
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