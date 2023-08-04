السبت 5 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«يوتيوب» يستعين بالذكاء الاصطناعي

«يوتيوب» يستعين بالذكاء الاصطناعي
5 أغسطس 2023 01:22

لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
في استطلاع لـ «تريندز»: استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخفيف من تغير المناخ
نظام لعبور المشاة بـ«الذكاء الاصطناعي» في واحة دبي للسيليكون

يضيف YouTube باستمرار ميزات جديدة إلى تطبيقاته الذكية على مختلف الأجهزة، لتحسين تجربة المستخدم. بعض التغييرات في النظام الأساسي المملوك لشركة Google، مثل القرار الأخير برفع أسعار حسابات Premium القديمة، لم تؤثر كثيراً على المشتركين منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يواصل YouTube المضي قدما، وتستمر العقول التي تقف وراء التحديثات في إضافة وظائف جديدة تركز على كل من منشئي المحتوى والمشاهدين. وهناك عدد قليل من الميزات قيد الاختبار تتم إضافتها إلى خدمة البث مؤخرا، ربما كان من أبرزها، ملخصات فيديو التي يتم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي. يقول فريق YouTube إنه سيتم كتابة ملخصات الفيديو تلقائيا باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي. تم تصميم هذه الملخصات لمنح المستخدمين «نظرة عامة سريعة على موضوع الفيديو»، وفقا للشركة. تحدد ملاحظة الإصدار أن هذه الخاصية الجديدة لا تهدف إلى استبدال الملخصات المكتوبة المقدمة من منشئي المحتوى أنفسهم. وقال يوتيوب إن هذه الملخصات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يتم اختبارها حاليا مع عدد صغير من المشاهدين ومقاطع الفيديو، من دون تحديد البلدان التي ستظهر فيها. ولكن نظراً لأن هذه الملخصات يتم اختبارها حاليا باستخدام مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية فقط، فقد يقتصر توفرها على مناطق محددة. وتشجع منصة يوتيوب المشاهدين الذين يصادفون هذه الملخصات الجديدة على مشاركة تعليقاتهم. لكنها تؤكد أن هذه الملخصات ستظهر على كل من صفحات المشاهدة والبحث، ربما مع إخلاء مسؤولية لتمييزها عن ملخص الفيديو الذي أنشأه المستخدم. بدأ طرح هذه الملخصات الأسبوع الماضي، لذا يجب أن تبدأ في الظهور للمستخدمين المؤهلين. يمكن تجربة بعض هذه الإضافات التي لم يتم اختبارها من خلال التوجه إلى youtube.com/new وتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي تختاره.

الذكاء الاصطناعي
يوتيوب
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
الرياضي
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
اليوم 20:30
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
اليوم 20:20
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
الرياضي
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
اليوم 20:04
«الريال» ينفي استقالة بيريز
«الريال» ينفي استقالة بيريز
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©