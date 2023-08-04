«يوتيوب» يستعين بالذكاء الاصطناعي

لندن (الاتحاد)

يضيف YouTube باستمرار ميزات جديدة إلى تطبيقاته الذكية على مختلف الأجهزة، لتحسين تجربة المستخدم. بعض التغييرات في النظام الأساسي المملوك لشركة Google، مثل القرار الأخير برفع أسعار حسابات Premium القديمة، لم تؤثر كثيراً على المشتركين منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يواصل YouTube المضي قدما، وتستمر العقول التي تقف وراء التحديثات في إضافة وظائف جديدة تركز على كل من منشئي المحتوى والمشاهدين. وهناك عدد قليل من الميزات قيد الاختبار تتم إضافتها إلى خدمة البث مؤخرا، ربما كان من أبرزها، ملخصات فيديو التي يتم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي. يقول فريق YouTube إنه سيتم كتابة ملخصات الفيديو تلقائيا باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي. تم تصميم هذه الملخصات لمنح المستخدمين «نظرة عامة سريعة على موضوع الفيديو»، وفقا للشركة. تحدد ملاحظة الإصدار أن هذه الخاصية الجديدة لا تهدف إلى استبدال الملخصات المكتوبة المقدمة من منشئي المحتوى أنفسهم. وقال يوتيوب إن هذه الملخصات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يتم اختبارها حاليا مع عدد صغير من المشاهدين ومقاطع الفيديو، من دون تحديد البلدان التي ستظهر فيها. ولكن نظراً لأن هذه الملخصات يتم اختبارها حاليا باستخدام مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية فقط، فقد يقتصر توفرها على مناطق محددة. وتشجع منصة يوتيوب المشاهدين الذين يصادفون هذه الملخصات الجديدة على مشاركة تعليقاتهم. لكنها تؤكد أن هذه الملخصات ستظهر على كل من صفحات المشاهدة والبحث، ربما مع إخلاء مسؤولية لتمييزها عن ملخص الفيديو الذي أنشأه المستخدم. بدأ طرح هذه الملخصات الأسبوع الماضي، لذا يجب أن تبدأ في الظهور للمستخدمين المؤهلين. يمكن تجربة بعض هذه الإضافات التي لم يتم اختبارها من خلال التوجه إلى youtube.com/new وتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي تختاره.