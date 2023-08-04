الأميركيون يرفضون الأخبار الزائفة والمحتوى العنيف

واشنطن (الاتحاد)

يقول معظم الأميركيين إنه يتعين على الحكومة وشركات التكنولوجيا اتخاذ خطوات جدية لتقييد المعلومات الكاذبة والمحتوى العنيف للغاية عبر الإنترنت. ومع ذلك، مازالت شركات التكنولوجيا التي تدير هذا النوع من المحتوى، تحظى بالدعم، فيما تتقاعس الحكومة الفيدرالية عن اتخاذ أي إجراءات، وفقا لدراسة استقصائية جديدة لمركز بيو للأبحاث.

وقد زادت الانتقادات لشركات التكنولوجيا والحكومة لعدم اتخاذ خطوات لتقييد المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، ارتفعت حصة البالغين الأمريكيين الذين يقولون إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تقيد المعلومات الكاذبة من 39% في عام 2018 إلى 55% في 2023.

وتأتي هذه الزيادة وسط مناقشات عامة حول تنظيم المحتوى عبر الإنترنت وقضايا المحاكم التي تنظر في كيفية قيام شركات التكنولوجيا بإدارة المحتوى على منصاتها.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركات التكنولوجيا في إزالة بعض قيود المحتوى التي فرضتها، استجابة للمعلومات المضللة حول وباء كوفيد-19 وانتخابات عام 2020.