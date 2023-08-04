«الحب الأبدي».. بين المهندس وأصالة نصري

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق ماجد المهندس وأصالة نصري، دويتو غنائياً مصوراً جديداً بعنوان «الحب الأبدي»، من كلمات الشاعر فائق حسن، وألحان محمود خيامي، وتوزيع موسيقي للمايسترو مدحت خميس، وفور إطلاق الفيديو كليب، الذي أشرف على تصويره المخرج التركي نيهات اوطة باشي، انهالت عبارات التهنئة وكلمات الإعجاب لنجوم العمل، عبر منصات وسائل التواصل.

أكد الشاعر فائق حسن أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا تضافر جهود جميع من شارك به، موجهاً شكره بالدرجة الأولى لزوجته أصالة نصري، ولرفيقه وصديق عمره ماجد المهندس، واللذين أضافا للعمل إحساسهما المميز، قائلاً «كان لا بد لي أن أترجم محبتي للمهندس وأصالة من خلال عمل يجمعهما، خاصة أن كلاً منهما يمتلك تاريخاً مميزاً من النجاحات، ولم يكن أمامي إلا أن يكون موضوع العمل يتمحور حول ما يجمعنا نحن الثلاثة، ألا وهو الحب الذي أتمناه أن يكون أبدياً».

وأضاف حسن «حقيقة لا يمكنني أن أقول من هو صاحب الفكرة أو المحرك الأساسي لها، فالنجاحات التي حققاها في حفلاتهما المشتركة، أدت لظهور هذا العمل للنور، ولا بد من توجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الفكرة وتحويلها إلى عمل مميز وخاص»، مختتماً حديثه بالقول: «الحب الأبدي هو نشيد العشاق وأغنية الأصدقاء وفرحة الزملاء، هو عمل خرج من قلوبنا ونتمنى أن يصل إلى كل القلوب الجميلة».

بدوره، قال المهندس «تاريخ طويل من النجاحات تجمعني بصديقي وشريكي فائق حسن، ولي محطات مميزة أيضاً مع النجمة أصالة، واليوم نقدم هذه الشراكة بشكل جديد لجمهورنا، وكلنا أمل أن نكون قد وفقنا بهذه التجربة المميزة»، فيما أعربت أصالة عن سعادتها البالغة بهذه الشراكة الفنية الجديدة مع المهندس، وقالت: «عادة أنا لا أخفي مشاعري وأتكلم عما يجول في خاطري على الملأ، وأنا سعيدة بهذا العمل مع المهندس، الذي أكن له كل محبة وتقدير».