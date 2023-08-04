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صيف آمن على شواطئ أبوظبي

صيف آمن على شواطئ أبوظبي
5 أغسطس 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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بهدف حماية مرتادي الشواطئ أثناء السباحة نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة توعوية للسلامة على الشاطئ، بالتعاون هيئة أبوظبي للدفاع المدني- إدارة السلامة العامة، ومستشفى استر. وشرح موظفو البلدية سبل تجنب الحوادث وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، عبر استعراض محاور: الإجهاد الحراري، والجفاف، والوقاية من أشعة الشمس، والسباحة الآمنة، واحتياطات السباحة مع الأطفال، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطوارئ.. وحث منفذو الحملة على المحافظة على الشواطئ نظيفة، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة.

شواطئ أبوظبي
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