450.000 مرة تفاعل مع الأخبار الطبية المضللة

حذرت دراسة من انتشار الأخبار الطبية الكاذبة والمضللة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن الأدلة البحثية أكدت وجود تفاعل متزايد مع الأخبار التي شملتها الدراسة، بلغ 450.000 مرة تفاعل خلال 5 سنوات. وخلصت الدراسة التي نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأجراها مجموعة من كبار الخبراء والمختصين، إلى أن الظاهرة تنتشر بوضوح في مجالات طب الأمراض المعدية، والأورام، وطب القلب والأوعية الدموية.

وفي سياق متصل، أكدت دراسة للمكتبة الوطنية الأميركية للأدوية وجود 3 أنواع من الأخبار الطبية الكاذبة، يرتبط أولها بالمعلومات المضللة التي يشاركها شخص ما من دون أن يعرف أنها غير صحيحة، بينما يتعلق الثاني بمعلومات خاطئة تجري مشاركتها بقصد الإضرار أو التضليل، فيما يرتبط النوع الثالث «بمعلومات صحيحة يتم توظيفها لإيذاء الآخرين».

أبوظبي (وام)