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براعم «ارتقاء» يزورون «متحف المربعة»

براعم «ارتقاء» يزورون «متحف المربعة»
5 أغسطس 2023 01:21

العين (الاتحاد)

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زار أطفال مركز ارتقاء لتنمية المواهب والقدرات في مدينة العين متحف شرطة المربعة التابع لقسم الموروث الشرطي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكان في استقبالهم عدد من الضباط وعناصر الشرطة والمرشدين السياحيين في المتحف. وأكد قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي اهتمامه برفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس والأطفال حول إنجازات القيادة العامة لشرطة أبوظبي وإنجازاتها الريادية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع. واطلع الأطفال على مسيرة شرطة أبوظبي ضمن مراحلها التاريخية المختلفة ومقتنياتها العسكرية القديمة والأزياء الشرطية القديمة والحديثة ووثائقها التاريخية والتي تبرز إرثها العريق منذ تأسيسها عام 1957 كما زاروا مكتبة المتحف.

شرطة أبوظبي
متحف شرطة المربعة
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