السبت 5 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الغاف أيقونة التنوع

الغاف أيقونة التنوع
5 أغسطس 2023 01:21

دبا الحصن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منافسات «مثيرة» في «شارة طحنون بن محمد» للهجن
«برنامج خاص» لعبدالباسط وبالعربي في الشارقة
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

تعزيزاً لجهود الاستدامة، نظم مجلس أولياء الأمور في مدينة دبا الحصن والتابع لهيئة الشارقة للتعليم الخاص ورشة بعنوان «الاستدامة البيئية شجرة الغاف أيقونة الماضي»، وذلك بالتعاون مع نادي دبا الحصن ضمن النشاط الصيفي الذي يحمل شعار «عطلتنا غير».. وقدم الورشة الباحث التراثي محمد راشد رشود، واستعرض فيها أهمية شجرة الغاف في تعزيز الاستدامة البيئية والتنوع، وكونها كشجرة أصيلة وطنية ترتبط بالموروث الشعبي، وتعد رمزاً للتسامح في الدولة. وتطرق رشود إلى أهمية شجرة الغاف كوسيلة لمكافحة التصحر ومصدر للجمال الأخضر وأيضاً يستخدم خشبها القوي للبناء أو كحطب للتدفئة وعلف للحيوانات.. ولتأكيد استفادة الحضور جرى تنظيم مسابقة على أحد التطبيقات الإلكترونية.

شجرة الغاف
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
الشارقة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
الرياضي
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
اليوم 20:30
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
اليوم 20:20
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
الرياضي
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
اليوم 20:04
«الريال» ينفي استقالة بيريز
«الريال» ينفي استقالة بيريز
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©