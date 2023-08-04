الغاف أيقونة التنوع

دبا الحصن (الاتحاد)

تعزيزاً لجهود الاستدامة، نظم مجلس أولياء الأمور في مدينة دبا الحصن والتابع لهيئة الشارقة للتعليم الخاص ورشة بعنوان «الاستدامة البيئية شجرة الغاف أيقونة الماضي»، وذلك بالتعاون مع نادي دبا الحصن ضمن النشاط الصيفي الذي يحمل شعار «عطلتنا غير».. وقدم الورشة الباحث التراثي محمد راشد رشود، واستعرض فيها أهمية شجرة الغاف في تعزيز الاستدامة البيئية والتنوع، وكونها كشجرة أصيلة وطنية ترتبط بالموروث الشعبي، وتعد رمزاً للتسامح في الدولة. وتطرق رشود إلى أهمية شجرة الغاف كوسيلة لمكافحة التصحر ومصدر للجمال الأخضر وأيضاً يستخدم خشبها القوي للبناء أو كحطب للتدفئة وعلف للحيوانات.. ولتأكيد استفادة الحضور جرى تنظيم مسابقة على أحد التطبيقات الإلكترونية.