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الاستدامة تنتصر تراجع إزالة غابات الأمازون

الاستدامة تنتصر تراجع إزالة غابات الأمازون
5 أغسطس 2023 01:21

برازيليا (أ ف ب)

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تراجعت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى الثلث تقريباً في الشهر الماضي، مقارنة مع مستوياتها في يوليو 2022، بحسب بيانات برازيلية رسمية.
ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة، نظراً لأنّ يوليو، قمة موسم الجفاف، عادة ما يكون أحد أسوأ شهور السنة لناحية عمليات تدمير أكبر غابة استوائية على الكوكب.
وتشير بيانات الأقمار الاصطناعية من نظام «ديتر» التابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، إلى إزالة 500 كيلومتر مربع من الغابات في منطقة الأمازون، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017. ويعكس ذلك تراجعاً بنسبة 66% مقارنة بـ1487 كيلومتراً مربعاً أزيلت في يوليو 2022.

الاستدامة
غابات الأمازون
البرازيل
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