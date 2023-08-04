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«كذب أبيض».. أحسن وثائقي في «ديربان السينمائي»

«كذب أبيض».. أحسن وثائقي في «ديربان السينمائي»
4 أغسطس 2023 20:00

محمد نجيم (الرباط) تواصل المخرجة المغربية أسماء المدير، حصد المزيد من الجوائز العالمية التي تمنحها المهرجانات السينمائية من مختلف دول العالم، حيث فاز فيلمها الوثائقي «كذب أبيض» بجائزة أحسن فيلم وثائقي في الدورة الـ 44 من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، الذي أُختتم مؤخراً في جنوب أفريقيا. يأتي فيلم «كذب أبيض»، بعد أفلام عدة للمخرجة المدير، من بينها «الرصاصة الأخيرة»، «ألوان الصمت»، «جمعة مباركة»، و«دوار السينما»، وتدور قصته عن عودة المخرجة إلى منزل والديها بمدينة الدار البيضاء لمساعدتهما في الانتقال إلى منزل آخر، لتجد صورة أطفال يبتسمون في ساحة مدرسة، من بينهم فتاة صغيرة تنظر إلى الكاميرا بخجل، وهذه الصورة هي الوحيدة للمخرجة وهي طفلة، لكنها غير مقتنعة بأنها الطفلة الموجودة في الصورة، على أمل أن تحصل على تأكيد من والديها حول هذه الصورة، ثم تنتقل المدير عبر آلة التصوير من هذا الحدث الحميمي إلى حدث مؤلم ضمن مجريات الفيلم. واعتبرت لجنة التحكيم أن فيلم «كذب أبيض» تحفة فنية شُيدت بطريقة معقدة ومتعددة الطبقات، حيث تربط المسافة بين الحياة الأسرية الحميمة والتاريخ السياسي الأكبر، وتذيب الحدود بين الواقع والذاكرة، كما تُظهر استكشاف المخرجة الحازم للحقائق. الفيلم تُوج بجوائز في عدد المهرجانات السينمائية الدولية، أبرزها جائزة أحسن إخراج في مسابقة «نظرة ما» و«العين الذهبية» في الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والجائزة الكبرى لمهرجان سيدني السينمائي.
 

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