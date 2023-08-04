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ولادة صغيري باندا مهدد بالانقراض شمال فرنسا

ولادة صغيري باندا مهدد بالانقراض شمال فرنسا
4 أغسطس 2023 17:33

وُلد حيوانان صغيران من نوع الباندا الحمراء المهدد بالانقراض، في يونيو في حديقة حيوانات في مدينة دانكيرك في شمال فرنسا، وفق متنزه "بيو توبيا" الذي يجري استشارة عبر الإنترنت لإطلاق اسم من التيبت أو نيبال عليهما.
وقال المتنزه إن ولادة هذين الذكرين تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للأنواع المهددة بالانقراض، والذي "يهدف إلى الحفاظ على مجموعة وراثية من الأفراد قادرة، من خلال التكاثر، على الحفاظ على مجموعة قابلة للحياة داخل حدائق الحيوانات".
وبفضل هذا البرنامج نفسه، وُلد حيوانان آخران من نوع الباندا الحمراء، ذكر وأنثى، في يوليو 2022 في حديقة حيوانات ليل في شمال فرنسا.
وقال متنزه "بيو توبيا" في بيان إن الصغيرين اللذين وُلدا في دانكيرك في 12 يونيو، "ينبغي أن يستمرا في النمو لأسابيع قليلة قبل الخروج" من الحديقة، و"لن يكونوا متاحين للعرض أمام الزائرين حتى سبتمبر".
وهذان الحيوانان مولودان من أنثى الباندا يوان، التي رأت النور في يونيو 2019 في حديقة حيوانات في المجر، و"بايكو"، المولود في يونيو 2020 في حديقة حيوانات بمنطقة بريتاني في شمال غرب فرنسا.
وقد وصلت الوالدة إلى حديقة "بيو توبيا" في يوليو 2020، وتبعها الوالد في أبريل 2021.
ودعت حديقة الحيوانات الفرنسية أفراد العامة للتصويت عبر الإنترنت حتى 31 أغسطس للاختيار بين مجموعتين من الأسماء التيبتية/النيبالية: "جينبا" (أي "كريم") و"كيتسي" (أي "حساس")، أو "زينجي" ("معلّم في الاسترخاء")، و"جامبو" ("لطيف").
وتُصنَّف الباندا الحمراء من الأنواع المهددة بالانقراض. ومع أقل من 10 آلاف حيوان من هذا الجنس في الطبيعة، أُدرج هذا النوع على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفق ما أوردت "بيو توبيا" في بيانها.

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