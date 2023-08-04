«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تصحب قراءها في رحلة تاريخية من عصر الفراعنة إلى عصر التعدين في أوروبا

أطلقت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها لشهر أغسطس 2023، والذي سيطلع فيه القراء على مجموعة متنوعة من المواضيع الشيقة حول كنوز وقصص الحضارات البشرية وأسرار التاريخ والطبيعة البرية، في مواضيع «بزوغ صياغة الذهب» و«رحلة إلى ممر تاريخي» و«أسرار صناعة التحنيط» و«صينيو أميركا القدامى» و«لاجئون من نوع خاص».

ويتناول موضوع «أسرار صناعة التحنيط» قصة مقبرة فرعونية تبوح بمعلومات دقيقة عن عملية التحنيط لدى قدماء المصريين ومراحل تطورها على مر العصور، ليكشف أن التحنيط لم يكن مجرد طقوس دفن خاصة بالملوك فحسب، بل مهنة يزاولها أشخاص متمرسون، وتجارة مُربحةً تَجاوزَ نطاقُها مصر في ذلك الزمن.

وتستكشف المجلة في هذا العدد بدايات عصر التعدين الذي يظن معظم العلماء والعامة بأن بدايته كانت مع حضارات شهيرة مثل بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية، إذ يتعرف القرّاء في موضوع «بزوغ صياغة الذهب» إلى أول ثقافة عملت في صناعة الحلي الذهبية والزمن الذي عاصرته، فضلاً عن استخداماتها الأخرى للمشغولات الذهبية بالإضافة إلى الزينة.

ويلقي موضوع «رحلة إلى ممر تاريخي» الضوء على فريق من مستكشفي ناشيونال جيوغرافيك، يخوض غمار رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى «الممر الشمالي الغربي» بالقطب الشمالي بهدف تعقب آثار رحلة كارثية جرت أحداثها في القرن التاسع عشر، بحثًا عن دلائل تفيد في حل لغز اختفاء المستكشف الأسطوري السير جون فرانكلين وطاقم سفينتَيه.

فيما تروي المجلة في موضوع «صينيو أميركا القدامى» قصصاً متوارثة وشواهد حية تؤرخ للدور البارز الذي لعبه العمال الصينيون في إرساء دعائم المواصلات في أميركا الشمالية. إذ شهدت الولايات المتحدة وكندا في منتصف القرن التاسع، تدفق مهاجرين فارّين من المجاعة في الصين، عمل معظمهم في إنشاء خطوط للسكك الحديدية في ظروف طبيعية ومعيشية صعبة للغاية.



ويطلع القراء في موضوع «لاجئون من نوع خاص» على محمية طبيعية نموذجية تفتح أبوابها في الأردن للحيوانات الناجية من الكوارث ومناطق النزاعات المسلحة وعمليات التهريب وحدائق الحيوان المنهارة، حيث تنال حيوانات المحمية، بما فيها الثعابين الفريدة والصقور والذئاب والنمور، الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل إلى أن يحين موعد إطلاق سراحها في البرية أو الاحتفاظ بها في المحمية مدى الحياة.







وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست في عام 1888.