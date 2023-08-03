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الطبيعة.. في «صورة»

الطبيعة.. في «صورة»
4 أغسطس 2023 02:34

خولة علي (دبي) 
يواصل المصورون الشباب إبداعاتهم في توثيق اللحظة وتسجيلها عبر الذاكرة الرقمية، وبينهم المصور بدر بن كده الكثيري من مدينة العين والطالب في كليات التقنية العليا تخصص هندسة كهربائية. وهو يحاول جاهداً أن يصنع الجمال من خلال قراءة المشاهد من حوله، وتوثيق كل ما تتميز به البيئة المحلية من طبيعة ساحرة وخلابة، وقد استطاع توظيف عدسته في تصوير إنجازات الشباب ومشاريعهم والاحتفاء بها.
يرى بدر الكثيري أن الصورة انعكاس واضح وصريح عن وجهة نظر المصور في قراءته للمشهد من خلال زاوية اللقطة وكيفية التعبير عن ذوقه وحسه الفني بكل دقة. فالصورة هي المستقبل الذي يتخيله ويرسمه خطوة بخطوة، ليستشعر اللحظة والمشهد قبل التصوير ويصنعها في ذهنه ويرسم تفاصيلها بانتقاء الزوايا برؤية إبداعية ليشكل حدودها حتى تؤثر في نفس المتلقي. 

تجارب وخبرات
انطلق الكثيري في رحلة التصوير منذ الصغر عندما كان يتابع مجلة متخصصة بنشر إبداعات المصورين حول العالم وعرض تجاربهم. ومنذ ذلك الوقت عكف على أن يكون التصوير جزءاً من حلمه، وانطلاقة إلى رحاب الإبداع والتميز، مستفيداً من تجارب وخبرات المصورين، حتى يطوّر من مهاراته، ويتعلم من أخطائه حتى وضع نفسه على طريق الاحتراف. 

أنماط التصوير
لم يتخصص الكثيري في نمط واحد من التصوير، حيث تعلّم مختلف أنماطه ومدارسه، ليبدع في تصوير البورتريه والطبيعة الساحرة التي تتميز بها البيئة المحلية بصحرائها الذهبية  وسهولها الساحلية الممتدة وجبالها الشامخة، وكذلك الأنشطة والمشاريع. ولكل نمط من التصوير أسس وقوانين وأدوات، ومع تنوع خبرات التصوير لديه أصبح أكثر قدرة على المشاركة في مختلف البرامج والفعاليات المجتمعية. 

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مشاريع 
من أبرز مشاريع الكثيري، تعاونه مع مجلة «زهرة الخليج» في تصوير مشاهد فنية مختلفة، حيث تعلّم من هذه التجربة أهمية التفاصيل والتخطيط المسبق والمدروس لأي عمل فني، حتى يترجم المحتوى المطلوب بشكل احترافي. كما شارك في تنفيذ الفيديو الرسمي لـ«اليوم الوطني»، بالتعاون مع مساحة الخمسين لشباب العين ومركز العين للشباب، إضافة إلى مشاركته في مسابقة «روائع شهر رمضان».

صقل المواهب
يؤكد بدر الكثيري أن الإبداع لا حدود له، فما أن يتوقف الفنان عند نقطة محددة، حتى يتراجع مستواه ويتوقف عن تقديم أعمال مميزة. ويرى أن العمل المستمر والجاد ينمي قدرات المصور ويطور من مهاراته. ويتطلع إلى صقل مواهب الشباب في مجال التصوير، ودعم مشاريعهم من خلال توثيقها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

الطبيعة
التصوير
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