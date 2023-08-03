هشام الواحدي.. إرادة جبّارة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

هشام الواحدي وُلد مبصراً وكان طفلاً سعيداً، حتى ألمَّ به مرض أفقده حاسة البصر تدريجياً. وهذا الحادث الأليم زاد من عزيمته وإرادته، لإحداث تغيير في حياته وحياة من حوله. درس وتخرج في الجامعة، وشارك في أعمال تطوعية للمساهمة في تنمية المجتمع، حيث قام بتدريب أقرانه لتعلم لغة «برايل»، وأصبح من أفضل مدققيها في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وهو متزوج ولديه

3 أبناء، ولا يزال يبحر في عالم المعرفة وينهل من كنوزها.

أثبت هشام الواحدي أن الإرادة هي العنصر الأساس في الحياة، حيث إن إعاقته البصرية لم تمنعه من شق طريقه بنجاح. قصته تؤكد أن الإرادة تتفوق على التحديات، فإصابته بسرطان في المخ، أثّرت على العصب البصري وهو في الصف الثامن، وكان في الـ 13 من عمره. بعد 3 سنوات من العلاج وانقطاعه عن الدراسة، سافر للعلاج خارج الدولة، وعاد فاقداً للبصر تماماً، لكنه لم يستسلم، وأقنع نفسه بأن فقدانه للبصر ليس نهاية الحياة، وإنما بداية جديدة. وبالرغم مما مر به من إحباطات، عاد أكثر قوة وحماساً، ولاسيما مع تشجيع أسرته ومساندتهم له. وهكذا واصل تعليمه في مدرسة مدمجة حتى الصف الثاني عشر، ثم التحق بالجامعة ليحصل على بكالوريوس تخصص لغة عربية وتربية إسلامية بمرتبة الشرف، وواصل دراسته العليا ويسعى حالياً إلى نيل درجة الدكتوراه.

دعم نفسي

مساندة الأهل للواحدي كانت كفيلة بإخراجه من دائرة الإحباط تدريجياً، كما كان لمؤسسة زايد العليا، متمثلة في مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، دور كبير في تأهيله ودعمه نفسياً. ونوّه بالدعم المعنوي الذي تلقاه من ناعمة المنصوري، مديرة إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لإخراجه من هذه الحالة، لافتاً أن إدارة رعاية المكفوفين وفرت له المناهج الدراسية بطريقة «برايل» في مدارس التعليم العام، إلى أن حصل على الثانوية العامة في مدارس الدمج.

مسيرة عطاء

مسيرة عطاء الواحدي مستمرة من خلال تدقيق المناهج الدراسية والمنشورات الثقافية وتدريب زملائه من ذوي الإعاقة البصرية على تعلّم طريقة «برايل»، متغلباً على التحديات بكل عزيمة وإرادة. ويشارك في معظم المحافل الثقافية التي تنظمها الدولة، منها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جناح إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، والذي أطلق مبادرة «أنامل تقرأ» بالتعاون مع دور نشر متنوعة، بهدف تمكين أصحاب الإعاقة البصرية ثقافياً واجتماعياً، وتوعية المجتمع بحق هذه الفئة في القراءة.