هند صبري لـ «الاتحاد»: السينما الخضراء.. «مفقودة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

وصفت الممثلة هند صبري استضافة الإمارات للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ ـ COP28، بالحدث العالمي المهم، والذي تستطيع الدولة العمل على إنجاحه وتنظيمه على أعلى مستوى، لما تتمتع به من خبرات في هذا المجال. وأشارت إلى أن دور الإمارات محوري ومؤثر، وأنها قادرة على إقناع الدول الصناعية بالالتزام من أجل بيئة نظيفة وصالحة للأجيال المقبلة.

وذكرت هند صبري، في حديثها مع «الاتحاد»، أن دور الإمارات في الاهتمام بالبيئة متفرد للغاية على المستويين المحلي والعالمي، وتجربتها رائدة في التشريعات والقوانين للحفاظ على البيئة. وترى أن كوكب الأرض بات يشكل خطراً على حياة البشر، نتيجة لفقدان مساحات شاسعة من الغابات، وزيادة معدلات الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

أفلام وثائقية

وحول غياب أفلام السينما الخضراء في الأعمال العربية، أوضحت صبري أن ذلك مقتصر على الأفلام الوثائقية أكثر من الأعمال ذات الحبكات الدرامية، وطرحت عشرات الأفلام الوثائقية خلال السنوات الماضية للتعريف بالمشاكل البيئية، لكن السينما العالمية قدمت أعمالاً ناقشت الأخطار التي تهدد البيئة وعلاقة الإنسان بها، وكانت في منتهى القوة لإيصال رسالتها بالشكل المطلوب.

وأضافت هند أن تلك الأفلام دفعت الحكومات إلى إصدار الكثير من القوانين التي تمنع وتجرم الصيد الجائر، مثل صيد الحيتان والدلافين، وقد رفعت بعض الدول مستوى صيدها إلى مرتبة القتل، وأن أهم ما يميز تلك الأفلام أنها وضعت حلول علمية وعملية في التصدي لتلك المشاكل. وهذا هو دور السينما الحقيقي فى توعية وتثقيف الجماهير من أجل الحفاظ على الكوكب وثرواته ومقومات الحياة فيه.

«فرصة ثانية»

وعن انضمامها إلى قائمة مشاهير عالم الفن أصحاب العلامات التجارية، قالت هند إن اتجاهها لدخول مجال الموضة والأزياء، من خلال علامتها التي طرحتها وتحمل اسم «فرصة ثانية» مع مصممة الأزياء ريم التركي، نابع من اهتماماتها بصناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن وشخصياتهن، وتكون مناسبة لثقافتنا وهويتنا العربية.

وأضافت: أهم ما في الأمر أن المنتج لا يشكل مصدر تلوث على البيئة، مع تخصيص عائد من أرباح العلامة لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية، لافتة إلى أنها استلهمت فكرة علامتها من إحدى شخصياتها الفنية.

«مفترق طرق»

وعلى الصعيد الدرامي، تشارك صبري في مسلسل «مفترق طرق»، حيث تجسد شخصية محامية تمر بالعديد من الظروف الأسرية والعملية الصعبة التي تؤثر على حياتها بشكل مباشر، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي The Good Wife، حول زوجة ومخلصة لزوجها المحامي، والذي يدخل السجن في قضايا فساد. ومن المقرر عرضه في 3 أجزاء، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته إياد نصار وجومانا مراد.

«بنات ألفة».. وجوائز «كان»

أعربت هند صبري عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول فيلمها التونسي «بنات ألفة»، الذي شارك في عروض المسابقة الرسمية لمهرجان «كان» السينمائي الدولي بنسخته الـ76، وحصد 3 جوائز: الأولى جائزة «العين الذهبية» أو جائزة الأفلام الوثائقية، مناصفة مع الفيلم المغربي «كذب أبيض» المشارك في مسابقة «نظرة ما»، والجائزة الثانية «السينما الإيجابية» والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية، والثالثة «تنويه خاص» من لجنة جائزة الناقد فرنسوا شالي، والتي تقدمها جمعيته منذ 27 عاماً.

وتجسد هند في الفيلم شخصية أم تعاني من الصدمات بعد اكتشافها انضمام ابنتيها لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وتكافح لإعادتهما إلى تونس مرة أخرى، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية تعود لعام 2016، وتجمع أحداثه بين الوثائقي والدرامي، وهو من إخراج كوثر بن هنية، ويشارك في بطولته نور القروي وإشراق مطر، بالإضافة إلى الأشخاص الحقيقيين للقصة ألفة الحمروني وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي.