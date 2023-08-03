9 شواطئ.. الأجمل في العالم

ترجمة: عزة يوسف

يزخر العالم بالعديد من الشواطئ الخلابة، التي تتمتع برمال بكر ومياه صافية وطبيعة مذهلة، حيث ذكر موقع Time Out البريطاني، قائمة بأجمل الشواطئ حول العالم، ومنها:

وايت هيفن

يقع على طول جزيرة وايت سانداي في أستراليا أيضاً، التي يُمكن الوصول إليها عن طريق القوارب والطائرات المائية وطائرات الهليكوبتر من شاطئ إيرلي ومن جزيرة هاميلتون.

أنس سورس

يقع في سيشيل، حيث صخور الجرانيت على الشاطئ بجانب الرمال الوردية المتناغمة مع المياه الفيروزية الضحلة التي تتيح نشاطات رائعة مثل السباحة والغوص ورؤية الشعاب المرجانية.

هيدن بيتش

يسمى الشاطئ المخفي في الفلبين، بسبب وجوده خلف منحدرات الحجر الجيري الشاهقة التي تجعل من الصعب رؤيته من الخارج، ويمكن الوصول إلى الخليج الصغير عن طريق قارب، ثم السباحة من خلال فتحة صغيرة وصولاً إلى جمال لا مثيل له.

وان فوت

هذا الشاطئ في جزر كوك، يحبس الأنفاس من فرط الجمال حيث الرمال البيضاء وأشجار النخيل والمياه الفيروزية التي يمكن السباحة فيها مع الأسماك والسلاحف.

ترنك باي

في هذه الجزر التابعة للولايات المتحدة الأميركية يوجد شاطئ لا تحوط به المباني أو الأسواق، على عكس شواطئ الكاريبي. وهو للاسترخاء في ظلال النخيل.

هونوبو بيتش

يُعتبر هذا الشاطئ في هاواي مثالاً للجمال الطبيعي، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق السباحة أو استخدام القوارب، لتصل إلى الخليج الرملي على منحدر بحري ارتفاعه 1200 قدم.

نافاجيو

يعرف أيضاً باسم شاطئ «حطام السفن» ويقع في خليج منعزل باليونان، وهو محاط بالمنحدرات الشاهقة ويمكن الوصول إليه بالقوارب.

بالاندرا

هذا المكان بالمكسيك يُعتبر محمية طبيعية منذ عام 2018، وتشبه مياهه مياه المسبح في نقائها، وتشكل رماله البراقة مع التلال الرائعة مشهداً خلاباً.

لاكي باي

إذا كنت ترغب في رؤية كنغر أستراليا الشهير على الشاطئ، يمكنك زيارة شاطىء «لاكي باي»، الذي يُعتبر واحداً من أجمل شواطئ العالم، حيث الرمال البيضاء والمياه الفيروزية التي يمكنك الغوص فيها أو ركوب الزوارق أو الاسترخاء ومشاهدة الجمال الطبيعي.