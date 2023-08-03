الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

9 شواطئ.. الأجمل في العالم

9 شواطئ.. الأجمل في العالم
4 أغسطس 2023 02:34

ترجمة: عزة يوسف
يزخر العالم بالعديد من الشواطئ الخلابة، التي تتمتع برمال بكر ومياه صافية وطبيعة مذهلة، حيث ذكر موقع Time Out البريطاني، قائمة بأجمل الشواطئ حول العالم، ومنها:

وايت هيفن
يقع على طول جزيرة وايت سانداي في أستراليا أيضاً، التي يُمكن الوصول إليها عن طريق القوارب والطائرات المائية وطائرات الهليكوبتر من شاطئ إيرلي ومن جزيرة هاميلتون.

أنس سورس 
يقع في سيشيل، حيث صخور الجرانيت على الشاطئ بجانب الرمال الوردية المتناغمة مع المياه الفيروزية الضحلة التي تتيح نشاطات رائعة مثل السباحة والغوص ورؤية الشعاب المرجانية.

هيدن بيتش
يسمى الشاطئ المخفي في الفلبين، بسبب وجوده خلف منحدرات الحجر الجيري الشاهقة التي تجعل من الصعب رؤيته من الخارج، ويمكن الوصول إلى الخليج الصغير عن طريق قارب، ثم السباحة من خلال فتحة صغيرة وصولاً إلى جمال لا مثيل له.
وان فوت
هذا الشاطئ في جزر كوك، يحبس الأنفاس من فرط الجمال حيث الرمال البيضاء وأشجار النخيل والمياه الفيروزية التي يمكن السباحة فيها مع الأسماك والسلاحف.

ترنك باي
في هذه الجزر التابعة للولايات المتحدة الأميركية يوجد شاطئ لا تحوط به المباني أو الأسواق، على عكس شواطئ الكاريبي. وهو للاسترخاء في ظلال النخيل.

أخبار ذات صلة
شواطئ هندية.. تتلألأ في الظلام
توضيح طبيعة الجسم المجهول على أحد شواطئ أستراليا

هونوبو بيتش
يُعتبر هذا الشاطئ في هاواي مثالاً للجمال الطبيعي، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق السباحة أو استخدام القوارب، لتصل إلى الخليج الرملي على منحدر بحري ارتفاعه 1200 قدم.

نافاجيو
يعرف أيضاً باسم شاطئ «حطام السفن» ويقع في خليج منعزل باليونان، وهو محاط بالمنحدرات الشاهقة ويمكن الوصول إليه بالقوارب.

بالاندرا
هذا المكان بالمكسيك يُعتبر محمية طبيعية منذ عام 2018، وتشبه مياهه مياه المسبح في نقائها، وتشكل رماله البراقة مع التلال الرائعة مشهداً خلاباً.

لاكي باي
إذا كنت ترغب في رؤية كنغر أستراليا الشهير على الشاطئ، يمكنك زيارة شاطىء «لاكي باي»، الذي يُعتبر واحداً من أجمل شواطئ العالم، حيث الرمال البيضاء والمياه الفيروزية التي يمكنك الغوص فيها أو ركوب الزوارق أو الاسترخاء ومشاهدة الجمال الطبيعي.

 

الشواطئ
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:30
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©