ما سر رشاقة صوفيا فيرغارا؟

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا (51 عاماً)، أنها حريصة على اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، منذ كانت عارضة أزياء في سنوات مراهقتها وحتى الآن.

وقالت إنها تستمتع بتناول الطعام الصحي، وترى أن سر رشاقتها هو التوازن ما بين الطعام والرياضة.

وكانت رفضت أن ترفع وزنها لأداء أحد الأدوار، واعترفت أنها لا تستطيع مقاومة شريحة من الكعك المفضلة. وذكر موقع The Things أن صوفيا تتمرن 3 مرات أسبوعياً، وتحاول الحصول على قسط وافر من النوم، وتفضل المشي على الجهاز، وتمارس تمارين الكارديو والدوران على عجلة ثابتة لمدة 15 دقيقة.