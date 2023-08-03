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«عالم القهوة» يطلق دورته الثالثة بدبي يناير المقبل

«عالم القهوة» يطلق دورته الثالثة بدبي يناير المقبل
4 أغسطس 2023 02:34

دبي (الاتحاد)

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بعد نجاحه في جذب أعداد كبيرة من الخبراء والمختصين، ومحبّي وهواة القهوة، أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تنظيم الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة، من 21 إلى 23 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: «تشهد دورة 2024 مضاعفة مساحة المعرض لمواكبة الزيادة المتوقّعة في حجم المشاركة.. ويُقام المعرض بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، ويهدف إلى جمع مُنتجي القهوة ومصنّعيها وتُجَّارها من المنطقة والعالم في مكان واحد».

دبي
معرض «عالم القهوة»
القهوة
مركز دبي التجاري العالمي
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