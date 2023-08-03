الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بيت الحكمة» يحتفي بالثقافتين الإسبانية واليابانية

«بيت الحكمة» يحتفي بالثقافتين الإسبانية واليابانية
4 أغسطس 2023 02:34

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يعاقب أوساسونا بسبب «القضاء»
القبض على شخصين في إسبانيا بعد سرقة حقيبة مجوهرات

يوفر «بيت الحكمة» بالشارقة فرصة تعلم اللغتين الإسبانية واليابانية، والتعرّف على ثقافة شعبي إسبانيا واليابان وتراثهما الغني عبر مجموعة متكاملة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية والعروض الحيّة، بما يسهم في نشر المعرفة ويشجع التواصل والحوار الحضاري.
وتبدأ الدورة المخصصة للمبتدئين بعنوان «الحكمة بالإسبانية» 5 أغسطس الجاري وتستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، بينما تنطلق الدورة الثانية بعنوان «الحكمة باليابانية» للمستوى المتوسط في 6 أغسطس الجاري. وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «نؤمن أن للّغة دوراً حيوياً في تشجيع التفاهم وتعزيز مفهوم المواطن العالمي في نفوس الأجيال القادمة، وصمّمنا المبادرتين لتزويد الشباب بأدوات تعزيز التبادل الفعال وتشجيع الحوار وتسهيل التفاهم بين الثقافات».

بيت الحكمة
إسبانيا
اليابان
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:30
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©