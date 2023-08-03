«بيت الحكمة» يحتفي بالثقافتين الإسبانية واليابانية

الشارقة (وام)

يوفر «بيت الحكمة» بالشارقة فرصة تعلم اللغتين الإسبانية واليابانية، والتعرّف على ثقافة شعبي إسبانيا واليابان وتراثهما الغني عبر مجموعة متكاملة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية والعروض الحيّة، بما يسهم في نشر المعرفة ويشجع التواصل والحوار الحضاري.

وتبدأ الدورة المخصصة للمبتدئين بعنوان «الحكمة بالإسبانية» 5 أغسطس الجاري وتستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، بينما تنطلق الدورة الثانية بعنوان «الحكمة باليابانية» للمستوى المتوسط في 6 أغسطس الجاري. وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «نؤمن أن للّغة دوراً حيوياً في تشجيع التفاهم وتعزيز مفهوم المواطن العالمي في نفوس الأجيال القادمة، وصمّمنا المبادرتين لتزويد الشباب بأدوات تعزيز التبادل الفعال وتشجيع الحوار وتسهيل التفاهم بين الثقافات».