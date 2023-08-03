التراث على مجسمات ملونة

الشارقة (الاتحاد)

بهدف التعريف بالتراث والموروث الشعبي ونقله للأجيال، نظمت بلدية الحمرية ورشة فنية لتلوين المداخن التقليدية، وأظهر المشاركون تفاعلاً كبيراً، وكشفوا عن مهاراتهم الفنية من خلال تزيين المداخن بألوان زاهية وأشكال مبتكرة عكست تنوع وثراء التراث الشعبي المتوارث.

ووفرت البلدية المواد اللازمة، وقدمت عائشة عمران الكتبي من الإدارة الهندسية بالبلدية الورشة وقامت بتعريف المشاركين من الأطفال واليافعين، بفنون تلوين المداخن والمزهريات، وقالت إن الفعالية تغذي الذائقة الفنية لدى الأطفال، وتوسع أطياف ومدارك الفنون البصرية والأدائية لديهم، وتعزز مهاراتهم الإبداعية وقدرتهم على التعبير.