الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

القبض على شخصين في إسبانيا بعد سرقة حقيبة مجوهرات

القبض على شخصين في إسبانيا بعد سرقة حقيبة مليئة بمجوهرات
3 أغسطس 2023 18:19

 ألقت السلطات القبض على رجل وامرأة في إسبانيا بعد سرقة مجوهرات وساعات بقيمة 10 ملايين دولار من مطار برشلونة. وقالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة، إن السرقة وقعت في وقت متأخر أمس الأربعاء، عندما سُرقت حقيبة تحتوي على مقتنيات ثمينة من أمام مكتب تسجيل الوصول بالمطار. والتقطت كاميرات المراقبة الواقعة وجرى تحديد السيارة التي هربوا فيها. ثم تعقبت الشرطة الاثنين لأكثر من مئة كيلومتر قبل توقيفهما قبل الحدود الفرنسية. وكانت الحقيبة التي كانت تشتمل على خاتم بأربعة ملايين دولار بالإضافة آلاف الأموال النقدية، تخص أسرة روسية.

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يعاقب أوساسونا بسبب «القضاء»
«بيت الحكمة» يحتفي بالثقافتين الإسبانية واليابانية
المصدر: د ب أ
إسبانيا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:30
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©