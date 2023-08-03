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منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

شعار تويتر الجديد "إكس"
3 أغسطس 2023 12:21

باتت منصة "إكس"، الاسم الجديد لتويتر، تتيح لمشتركيها بخدمة "العلامة الزرقاء" إخفاء هذه العلامة من صفحاتهم الشخصية، بعدما بات ظهور هذه العلامة مُحرجاً لعدد كبير من مستخدمي المنصة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها.
ويمكن لمستخدمي الشبكة الاجتماعية الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء لقاء دفع بين 8 و11 دولاراً، مع حصولهم على امتيازات إضافية بينها مشاهدة إعلانات أقل وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.
وقبل أن يجعل ماسك الحصول على العلامة الزرقاء خدمة مدفوعة، كانت هذه العلامة مجانية وخاصة بالحسابات الموثقة.


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المصدر: وكالات
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