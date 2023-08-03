حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي» يُقام في الإمارة

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة "بارامونت" حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2023» الذي يعود للمدينة للاحتفاء بنجوم الموسيقى والتلفزيون والسينما والرياضة وغيرها.

وتقام فعاليات الدورة الجديدة يوم 16 سبتمبر 2023، في صالة «اتحاد أرينا» في جزيرة ياس، وتتوفر التذاكر للحجز المبكر من خلال الموقع الإلكتروني www.etihadarena.ae، وتقدم أوقاتاً من الترفيه والمرح واللحظات العفوية والمفاجآت لجميع أفراد العائلة، لا سيما بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى عام 2019.

ومن المرشحين للفوز في هذه الدورة لأول مرة المغنية وكاتبة الأغاني والملحنة الفلسطينية-التشيلية إليانا، والممثلة المصرية البارزة هدى المفتي، ومغنية البوب المغربية ريم، ومؤلفو البرنامج الترفيهي «المراسلون السعوديون»، وصانع المحتوى الكوميدي السوري عمرو مسكون وغيرهم. وسيحتفي حفل توزيع الجوائز المخصص للنجوم بالمغني ومؤلف الأغاني إد شيران الحائز على العديد من الجوائز، والممثلة الشابة وكاتبة الأغاني أوليفيا رودريغو، والمغنية ومؤلفة الأغاني آن ماري، ومغني البوب العالمي جاستن بيبر.

وستستمر جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2023 في تعزيز حماس المشجعين، وتعتمد ابتداء من 4 أغسطس آلية تصويت تستمر حتى يوم السبت 16 سبتمبر وهو موعد الكشف عن الفائزين.

ويمكن للمعجبين الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين في 16 فئة على موقع نيكلوديون: kca.nickelodeonarabia.com وعبر تطبيق إنستغرام باستخدام وسم مرشحهم المفضل. وستبث قناة نيكلوديون (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الحفل على قنوات نيكلوديون في جميع أنحاء العالم.

ويُذكر أن شركة بارامونت تنتج حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2023 بالتعاون مع بلينك إكسبيرينس ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وسيُعلن عن التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالفنانين والمقدمين لاحقاً.

وتتضمن قائمة المرشحين لجوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2023 مجموعة الفنانين والمبدعين التالية:

الفنان المفضل: منال، عصام النجار، إليانا، ويغز.

صانع المحتوى المفضل: رغدة كيوميجيان، عمر فاروق، وسام كيو، نور ستارز.

الفريق المفضل: فوزي موزي، أنصالة فاميلي، الأخوات الجود، المراسلون السعوديون.

المؤثر المفضل: لايف آز ساره، بيسان إسماعيل، غيث مروان، أحمد أبو الرب.

الوافدة الجديدة المفضلة: نويل خرمان، ساندرا ساهي، ليا مخول، ريم.

هاوي الألعاب المفضل: بندريتاإكس، أبو فلة، إم جي آر إم غايمز، كلود.

الوافد الجديد المفضل: أخرس، أنتوني توما، علي لوكا، سيلاوي.

الممثلة المفضلة: أندريا طايع، هدى المفتي، مايان السيد، نور طاهر.

الممثل المفضل: أحمد داش، أحمد مالك، إبراهيم الحجاج، طه دسوقي.

الشخصية المفضلة في نيكلوديون: سبونج بوب سكوير بانتس، لينكولن لاود/ذا لاود هاوس، الجرو تشيس/دوريات المخالب، كابتن مان/داينجر فورس.

صانع المحتوى الكوميدي المفضل: عمرو مسكون، لورانس المنسي، هديل مرعي، إسلام أفرو.

الحيوان الأليف المفضل في مسلسلات نيكلوديون: سريع سبونجبوب سكوير بانتس، سنقر مغامرات دورا، بلو بلوز كلوز آند يو، كيكو سانتياغو أوف دا سيز.

الفنان العالمي المفضل: أوليفيا رودريغو، جاستن بيبر، إد شيران، آن ماري.

المؤثر العالمي المفضل: تشارلي داميليو، هالي بايلي، جينا أورتيغا، إديسون راي.

صانع المحتوى العالمي المفضل: مستر بيست، كيدز ديانا شو، راينز وورلد، كيه إس إيه.

مغني الراب المفضل: ويغز، سكيني، بيغ سام، بلطي.