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العثور على حفرية لأضخم مخلوق عرفته الأرض

العثور على حفرية لأضخم مخلوق عرفته الأرض
3 أغسطس 2023 10:39

يعتقد باحثون أن حفرية حوت عمرها 39 مليون عام تم العثور عليها في جنوب بيرو قد تعود إلى أثقل وأكبر حيوان تم تسجيله على الإطلاق ، وفقا لدراسة نشرت حديثاً. ووجد علماء بقيادة مجموعة من جامعة بيزا في إيطاليا بقايا الحوت المسمى بيروسيتوس كولوسوس في صحراء إيكا على طول الساحل الجنوبي لبيرو.

وتتضمن الحفرية الجزئية المكتشفة 13 فقرة وأربعة أضلاع وعظم ورك واحد، مما يدل على أن الأنواع القديمة من الحيتان لا تزال لديها أرجل خلفية صغيرة.

وقال الباحث الرئيسي جيوفاني بيانوتشي: "على الرغم من أن الهيكل العظمي لبيروسيتوس ليس مكتملا ، إلا أن التقديرات الصارمة تشير إلى أن كتلة الهيكل العظمي لبيروسيتيوس كانت حوالي 8-5 أطنان على الأقل، أي ضعف الكتلة الهيكلية لأكبر حيوان حي، وهو الحوت الأزرق".

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وأضاف: "يشير الهيكل العظمي الثقيل جداً لبيروسيتيوس، الذي كان سيصل في الحياة إلى 20 متراً في إجمالي طول الجسم، إلى أن كتلة جسم هذه الحيتان القديمة ربما كانت تصل إلى 340 طناً، أي ما يقرب من ضعف أكبر الحيتان الزرقاء وأكثر من ثلاثة أمثال التقديرات للأرجنتينوصور، أحد أكبر الديناصورات التي تم العثور عليها على الإطلاق"

. ويعتقد العلماء أن الحوت يظهر "أعلى درجة من زيادة كتلة العظام المعروفة حتى الآن، وهو تكيف مرتبط بالغوص الضحل" ، حسبما ذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر الأربعاء.

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المصدر: وكالات
العلماء
حوت
أحافير
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