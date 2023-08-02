«غنوم الملياردير».. في السينما اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يبدأ اليوم، في السينما المحلية، عرض الفيلم الإماراتي الجديد «غنوم الملياردير» الذي يشارك في بطولته عمر الملا وعبد الله الشحي وعبد الله الجفالي وبلال عبد الله وآلاء شاكر، وهو من تأليف وإنتاج وإخراج عامر سالمين المري. وقبل بدء عروضه جماهيرياً، أقام المري عرضاً عالمياً أول، مساء أمس الأول، في «ستار سينما – الغرير مول» بدبي، بحضور طاقم العمل ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية. تدور قصة الفيلم حول صديقين يعملان كممثلين، ويحاولان جاهدين تحقيق النجاح، لكنهما يفشلان في كل شيء.. العمل، التمثيل، والزواج، ومع تسلسل الأحداث يكتشف أحدهما وهو «غنوم» أنه حصل على ميراث كبير من جدته، ويعتقد أن هذا الميراث سيجعلهما صانعي أفلام مشهورين، ويمكنهما من تحقيق أحلامهما، ولكن من أجل الحصول على هذا الميراث سيواجه «غنوم» تحدياً فريداً وشروطاً تعيقه ليصبح مليارديراً.



تحدٍّ كبير

وخلال العرض العالمي الأول، أكد المري أن «غنوم الملياردير» تجربة سينمائية ترفيهية عائلية شبابية بامتياز، بفكرة ومضمون مختلف عن جميع الأفلام التي قدمت سابقاً، حيث يجمع بين الأكشن والمطاردات والاستعراضات الغنائية، والتي أداها أبطال العمل، وقال: يمثل الفيلم نقلة نوعية وتحدياً كبيراً بالنسبة لي في الكتابة والإخراج والإنتاج، حيث قدمت سينما أكشن بأيادٍ إماراتية، وبتقنيات فنية عالمية، هدفها إظهار الممثلين الإماراتيين بشكل مغاير أمام الكاميرا للمرة الأولى.

وأضاف: أسعى دائماً وراء التنويع والتغيير في طبيعة أعمالي السينمائية، بين الاجتماعي والكوميدي والرعب والأكشن، لإثراء المشهد السينمائي المحلي بعدد متنوع من الأفلام القادرة على المنافسة والوصول إلى مراكز متقدمة في شباك التذاكر.

أداء محترف

ووجه المري شكره إلى «لجنة أبوظبي للأفلام»، التي قدمت التسهيلات الفنية والتصويرية اللازمة وبرنامج الاسترداد النقدي، وكذلك TwoFour54 التي وفرت الخدمات ومواقع التصوير في «كيزاد» بأبوظبي، ما أسهم في إنجاح العمل وتنفيذ فيلم بمستوى فني وتقني عالٍ، مشيداً بالمواهب الإماراتية الشابة التي تعاون معها في الفيلم، والتي يظهر بعضها للمرة الأولى على الشاشة مثل عبد الله الشحي، حيث أظهرت أداءً محترفاً، خصوصاً في تنفيذ المشاهد القتالية والمطاردات الخطرة.



نجوم المستقبل

وأعرب الممثل بلال عبد الله عن سعادته بمشاركته في هذا العمل الذي يقدم حبكة جديدة تمزج بين الكوميديا والأكشن والمغامرة، وقال: تشرفت بالعمل مع المخرج المبدع عامر المري، الذي يهتم بأدق التفاصيل لإظهار عمل سينمائي يرتقي بمستوى المشاهد الإماراتي والعربي، لافتاً إلى أنه بمجرد أن قرأ النص، وافق على المشاركة في بطولة «غنوم الملياردير» نظراً لدوره المتميز، حيث يجسد شخصية الوصي على ميراث الجدة، والذي يضع حفيدها «غنوم» في اختبارات عدة حتى يتأكد من أنه يستحق الحصول عليه، مشدداً على حرصهم كصناع سينما مخضرمين نحو دعم المواهب الإماراتية الشابة، وإعطائها الفرصة للظهور واكتساب الخبرات اللازمة، لاسيما أنهم نجوم المستقبل.

فرصة ذهبية

ووجَّه عبد الله الشحي، شكره إلى المخرج عامر المري الذي قدم له فرصة ذهبية ليظهر في دور البطولة على «الشاشة الذهبية»، وقال: لم أكن أحلم بأن يكون أول ظهور لي كممثل، بطل رئيس في أحداث فيلم سينمائي، وعلى الرغم من الخوف الذي انتابني من خوض التجربة في بادئ الأمر، إلا أن المري وقف إلى جانبي ودعمني حتى أظهر قدراتي التمثيلية في تجسيد شخصية «جاسم» الشاب الذي يعتمد على قدراته البدنية وإمكاناته القتالية، في الوقوف إلى جانب صديقه في المواقف الصعبة، ضمن مشاهد متنوعة بين الأكشن والمطارات والدراما.



نقلة نوعية

الممثل الشاب عمر الملا الذي يؤدي دور «غنوم»، اعتبر الفيلم نقلة نوعية له في مجال التمثيل، وقال: تشرفت بأن أكون جزءاً من هذا العمل السينمائي الفريد من نوعه، لاسيما أن قصته الرئيسة تعتمد على الأكشن والمغامرة، في تجربة مختلفة على الساحة الفنية المحلية.



تجربة مغايرة

أوضحت الممثلة آلاء شاكر أن الفيلم يمثل لها تجربة مغايرة عن جميع الأعمال التي شاركت فيها سابقاً، خصوصاً أنها ظهرت بدور الجدة التي وضعت شروطاً وتحديات لحفيدها «غنوم» إذا نجح فيها يرث كل أموالها، مشيدة بالتطور الذي تشهده السينما الإماراتية، وحرص صناعها على صناعة أفلام بمضمون وفكر مختلفين.