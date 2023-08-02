نظام غذائي يقلل الإصابة بالأمراض

ترجمة: عزة يوسف

أثبتت دراسات أن الذين يلتزمون بنظام غذائي متوازن يراعي الحفاظ على البيئة، يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض السرطان والقلب والأمراض المزمنة بنسبة 25%.

ويوضح الخبراء، أن النظام الغذائي المستدام يعتمد على تناول الأطعمة النباتية والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات، وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأطعمة بشكل عام أقل ضرراً بالبيئة وأكثر صحة من اللحوم الحمراء المصنعة، والتي كشفت الأبحاث عن أنها تلوث البيئة بشكل أكبر.

وقال الباحثون إنهم استخدموا الأدلة العلمية لإظهار أثر الغذاء على الصحة والبيئة، واستطاعوا تصنيف الأغذية حسب درجة إفادتها للإنسان، وشملت الدراسة الآثار البيئية للأطعمة مثل استخدام الأراضي والمياه وتلويث التربة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وبعد إجراء الدراسة على أكثر من 100 ألف أميركي من عام 1986 وحتى 2018، وجد العلماء انخفاضاً في خطر الوفاة بنسبة 15% بسبب السرطان أو أمراض القلب، وانخفاض نسبة الوفاة بمقدار 50% بسبب أمراض الجهاز التنفسي، وأيضاً 20% بسبب الأمراض التنكسية العصبية.

وذكر موقع «Daily Record» البريطاني، أن نسبة الوفاة على مدار 30 عاماً بين الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً أكثر صداقة للبيئة انخفضت مقارنة بالذين تناولوا وجبات أقل استدامة.