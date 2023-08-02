الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نظام غذائي يقلل الإصابة بالأمراض

نظام غذائي يقلل الإصابة بالأمراض
3 أغسطس 2023 01:40

ترجمة: عزة يوسف

أخبار ذات صلة
كيف يؤثر الغذاء على الصحة النفسية ؟

أثبتت دراسات أن الذين يلتزمون بنظام غذائي متوازن يراعي الحفاظ على البيئة، يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض السرطان والقلب والأمراض المزمنة بنسبة 25%. 
ويوضح الخبراء، أن النظام الغذائي المستدام يعتمد على تناول الأطعمة النباتية والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات، وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأطعمة بشكل عام أقل ضرراً بالبيئة وأكثر صحة من اللحوم الحمراء المصنعة، والتي كشفت الأبحاث عن أنها تلوث البيئة بشكل أكبر.
وقال الباحثون إنهم استخدموا الأدلة العلمية لإظهار أثر الغذاء على الصحة والبيئة، واستطاعوا تصنيف الأغذية حسب درجة إفادتها للإنسان، وشملت الدراسة الآثار البيئية للأطعمة مثل استخدام الأراضي والمياه وتلويث التربة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وبعد إجراء الدراسة على أكثر من 100 ألف أميركي من عام 1986 وحتى 2018، وجد العلماء انخفاضاً في خطر الوفاة بنسبة 15% بسبب السرطان أو أمراض القلب، وانخفاض نسبة الوفاة بمقدار 50% بسبب أمراض الجهاز التنفسي، وأيضاً 20% بسبب الأمراض التنكسية العصبية.
وذكر موقع «Daily Record» البريطاني، أن نسبة الوفاة على مدار 30 عاماً بين الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً أكثر صداقة للبيئة انخفضت مقارنة بالذين تناولوا وجبات أقل استدامة.

النظام الغذائي
الغذاء الصحي
آخر الأخبار
عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: «أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع أسطولها إلى 178 سفينة لتلبية الطلب المتزايد
الاقتصادي
327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»
اليوم 20:44
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©