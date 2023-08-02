"الفجيرة العلمي" يرصد ظاهرة القمر العملاق

نظم نادي الفجيرة العلمي فعالية لرصد ظاهرة القمر العملاق، بهدف توثيق الظواهر الفلكية باستخدام أجهزة تيلسكوب متطورة.

وقال سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، إن النادي يحرص على تنظيم الفعاليات التي ترصد الظواهر الفلكية، بهدف نشر المعرفة في مجال علوم الفضاء لدى منتسبيه، وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم في هذا المجال.

وأضاف أن النادي يعمل بشكل دائب على توفير الأجهزة المناسبة والمتطورة لرصد النجوم والكواكب ومواكبة التطورات العلمية في قطاع الفضاء، لافتا إلى توفير جهازي تيلسكوب لهذا الغرض، بجانب معدات أخرى تدعم نشر المعرفة في مجال الفضاء.