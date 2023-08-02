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الصين تخطط لاستكشاف الجليد المائي في القمر

القمر
2 أغسطس 2023 20:09

كشف علماء الفضاء الصينيون في ورقة بحثية أن المسبار القمري الصيني "تشانغ اه-7"، المدعوم بكاشف قَفز، قد يشرع في استكشاف الجليد المائي في حفرة الظلّ بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا” أن بكين تخطط لإطلاق مستكشف "تشانغ اه-6" للهبوط على سطح القمر في حدود عام 2024 لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر، قبل إرسال مسبار "تشانغ اه-7" في حدود عام 2026 لتنفيذ استكشاف موارد القطب الجنوبي للقمر. 

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ومن المتوقع أن يتم تنفيذ كل من الاستشعار المداري عن بعد والكشف في الموقع بمناطق الظلّ الدائمة للقطب الجنوبي للقمر في عملية التحقق من مصدر ومحتوى وتوزيع الجليد المائي القمري، وفقًا لمقالة مراجعة نشرت في مجلة الفضاء : العلوم والتكنولوجيا".

 

 

المصدر: وام
القمر
الجليد المائي
الصين
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