الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مليحة للآثار» يستعد لـ«ليلة الشهب»

«مليحة للآثار» يستعد لـ«ليلة الشهب»
2 أغسطس 2023 01:03

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف

يستعد مركز مليحة للآثار في إمارة الشارقة لإقامة فعالية مشاهدة «زخات شهب البرشاويات» يوم 12 أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن تكون أكثر الفعاليات تشويقاً، حيث سيحظى الزوار بتجربة لا تنسى، تتضمن مشاهدة النجوم وأنشطة تعليمية ضمن أجواء من الضيافة الأصيلة. تعد «زخات شهب البرشاويات» واحدة من أشهر زخات الشهب التي تحدث كل عام وتترك خلفها آثاراً ساحرة من الضوء في الغلاف الجوي للأرض، والتي يترقّبها عشاق الفلك وهواة المشاهدة الفلكية. ففي ذروتها، يمكن رؤية 50 إلى 100 شهاب في الساعة من مكان مظلم وبعيد عن أضواء المدينة. تبدأ الفعالية الساعة 6:00 مساءً، في مخيم مليحة، ما يوفر بيئة مثالية لقضاء ليلة ساحرة تحت النجوم.

مليحة
الإمارات
الشارقة
الشهب
زخة الشهب
زخات الشهب
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©