«مليحة للآثار» يستعد لـ«ليلة الشهب»

الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز مليحة للآثار في إمارة الشارقة لإقامة فعالية مشاهدة «زخات شهب البرشاويات» يوم 12 أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن تكون أكثر الفعاليات تشويقاً، حيث سيحظى الزوار بتجربة لا تنسى، تتضمن مشاهدة النجوم وأنشطة تعليمية ضمن أجواء من الضيافة الأصيلة. تعد «زخات شهب البرشاويات» واحدة من أشهر زخات الشهب التي تحدث كل عام وتترك خلفها آثاراً ساحرة من الضوء في الغلاف الجوي للأرض، والتي يترقّبها عشاق الفلك وهواة المشاهدة الفلكية. ففي ذروتها، يمكن رؤية 50 إلى 100 شهاب في الساعة من مكان مظلم وبعيد عن أضواء المدينة. تبدأ الفعالية الساعة 6:00 مساءً، في مخيم مليحة، ما يوفر بيئة مثالية لقضاء ليلة ساحرة تحت النجوم.