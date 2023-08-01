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روبرت باتينسون.. 8 طرق لاكتساب وإنفاق المال

روبرت باتينسون
2 أغسطس 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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يعيش الممثل وعارض الأزياء والموسيقي الإنجليزي روبرت باتينسون أسلوب حياة يليق بمكانته، فهو أحد أغنى الممثلين في العالم بثروة تقدر بـ100 مليون دولار، وذكر موقع «The Richest» الكندي أن باتينسون (37 عاماً)، شارك في بطولة العديد من الأفلام الشهيرة، فكيف يكتسب باتينسون ثروته، وفيم ينفقها؟

- تمثيل
شكلت مهنة التمثيل جزءاً كبيراً من صافي ثروة باتينسون، إذ إنه حصل على 25 مليون دولار عن كل فيلم من سلسلة «الشفق»، كما حصل على أكثر من 27.5 مليون دولار عام 2010 وحده.
- دعاية
استغل باتينسون مظهره للمشاركة في صفقات الدعاية للعلامات التجارية المختلفة مثل «ديور» و«غوتشي».
- موسيقى وإنتاج
يعتبر باتينسون من الفنانين متعددي المواهب، فهو موسيقي بارع أيضاً، فشارك بالموسيقى التصويرية واثنتين من الأغاني لبعض الأفلام، كما أنه قام بإنتاج بعض الأفلام، وأسس شركة إنتاج خاصة به.
- عائدات
عندما يتم بيع فيلم أو برنامج تلفزيوني ظهر فيه باتينسون، أو يتم بثه على المنصات الرقمية، أو إصداره على «دي في دي»، فإنه يحصل على نسبة من الأرباح ما يساهم في زيادة ثروته.
- عقارات
يستثمر باتينسون مثل العديد من المشاهير في مجال العقارات، ففي عام 2011 اشترى منزلاً بقيمة 6.3 مليون دولار وبمساحة 5149 قدماً مربعة في لوس فيليز، ثم اشترى منزلاً آخر عام 2014 في هوليوود هيلز بقيمة 2.1 مليون دولار.
- أعمال خيرية
يدعم باتينسون العديد من المنظمات الخيرية، مثل «جو كامبين»، التي تهدف إلى تحسين حياة الأطفال الضعفاء حول العالم.
- سيارات
يمتلك باتينسون مجموعة من السيارات القديمة وغير التقليدية، مثل «بي إم دبليو 325 آي المكشوفة طراز عام 1989» و«شيفروليه نوفا الكلاسيكية 1963»
و«شيفروليه سلفرادو 1999».
- عُطلات
يستمتع باتنسون في عطلاته بثمار عمله، حيث يستكشف العالم ويسافر إلى جزر المالديف وسانت تروبيه وإيبيزا، ليسترخي ويستعيد نشاطه.

روبرت باتينسون
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الإنفاق المالي
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