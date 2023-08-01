11 وسيلة للنشاط البدني

القاهرة (الاتحاد)

يوصي خبراء الصحة بالبقاء في حالة نشاط للتمتع بصحة جيدة، فممارسة أي حركة بدنية بشكل يومي يقي من الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب، وحتى الاكتئاب، وإليك بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على أن تبقى نشيطاً خلال اليوم، حسبما ذكرها موقع «Hi Oscar» الأميركي:

- الدراجة والمشي

يمكنك استبدال القيادة بالمشي أو ركوب الدراجة للذهاب إلى العمل أو الشراء من البقالة.

- تحديد الأهداف

طريقة رائعة للبقاء نشيطاً، مثل تقليل الوقت الذي تستغرقه للركض لمسافة ميل من 11 دقيقة إلى 9 دقائق، فهي محددة وقابلة للقياس والتحقيق.

- روتين أسبوعي

قد يكون من الصعب التعود على روتين رياضي جديد، ولكن بعد ملاحظة الفرق في الشكل والصحة العامة ستشعر بالرضا وستحب التمارين.

- لياقة

تعتبر من أهم الخطوات التي تشجعك على الالتزام بالرياضة، فهناك ستكون محاطاً بمن يضعون اللياقة البدنية في أولوياتهم مما يساعدك على البقاء متحمساً.

- نزهات بدنية

في الوقت الذي تخطط فيه للتنزه مع أصدقائك، اقترح نشاطاً بدنياً جماعياً مثل المشي أو التسلق.

- الوقوف

يؤدي الجلوس لفترات طويلة للعمل أو الدراسة إلى شعورك بالخمول، عليك أن تقف بين الحين والآخر لتمديد ساقيك وظهرك وقدميك.

- صعود السلالم

إذا كنت مخيراً بين استخدام المصعد أو صعود السلالم فاختر السلالم التي تزيد من معدل ضربات القلب وتبني العضلات.

- الأعمال المنزلية

استغل الأعمال المنزلية مثل الطهي وتنظيف المنزل في زيادة نشاطك البدني يومياً.

- اقتناء حيوان أليف

تقلل الحيوانات الأليفة من القلق والاكتئاب، كما أن التنزه معها يعتبر نشاطاً بدنياً رائعاً.

- أماكن جديدة

استغل العطلات في السفر أو مشاهدة أماكن جديدة، إنها طريقة رائعة للتحرك.

- هواية

الخضوع لدروس اليوغا أو ممارسة كرة الريشة، ستحرك عضلاتك وتساعدك على الاحتكاك بأشخاص يتحدونك ويلهمونك.