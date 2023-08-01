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سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس

سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
1 أغسطس 2023 19:38

تعرّض محل مجوهرات في شارع لا بيه في قلب باريس، لعملية سطو الثلاثاء على يد ثلاثة أشخاص فروا إثر نهبهم قطعاً نفيسة تراوح قيمتها بين 10 و15 مليون يورو، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة والنيابة العامة في باريس.
ويتمتع شارع لا بيه وساحة فاندوم، في قلب العاصمة الفرنسية، بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم لكونهما يضمّان أرقى العلامات التجارية للمجوهرات وصناعة الساعات الفاخرة.
وذكر مصدر في الشرطة أنّ أحداً لم يُصب بأذى خلال عملية السطو. وقالت النيابة العامة إن مكتب المدعي العام في باريس طلب من الشرطة القضائية فتح تحقيق في جريمة سطو مسلح على يد عصابة منظمة وفي عملية اختطاف في إطار عصابة منظمة.
وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، فإن السطو الذي نفذه ثلاثة أشخاص وقع قرابة الساعة الواحدة ظهراً. وكان أحد المرتكبين على الأقل يحمل سلاحاً.
وتعود آخر عملية سطو مسلح لمتجر مجوهرات فاخرة في العاصمة الفرنسية إلى 29 أبريل، حين وصل ثلاثة أفراد على دراجتين ناريتين إلى متجر تابع لسلسلة "بولغري" للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم قبيل الساعة الثانية بعد الظهر.
وذكر مصدر في الشرطة حينها أن اثنين من المنفّذين كانا يحملان أسلحة طويلة، وقد تعرّض حارس أمن للضرب. وقُدّرت الخسائر بـ"ملايين اليورو".

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