«حمدان للتصوير» تعلن الفائزين بمسابقتي «تحرَّك» و«اهتزاز»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقتي إنستغرام لشهري أبريل ومايو 2023، «تحرَّك»، و«اهتزاز»، حيث شهدت قائمة الفائزين في المسابقتين تفوّق العدسة المصرية واستمرارية منافستها بفوز ثنائيّ توازياً مع ثنائية مميّزة للعدسة الفلبينية والإندونيسية، مع تسجيل حضور مميّز للمصورين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بجانب إنجازات فردية مميزة لكل من السويد والهند.

قائمة الفائزين بمسابقة شهر أبريل «تحرَّك» حَمَلت توقيع المصورين الفلبينيين «كارليتو تي. جالامجام - جونيور» و«جيمي سوموجات سينجلادور»، بجانب المصور العُمانيّ «حسن عبد الله المخمري»، والمصور الهنديّ «ديليب ساسيداران»، والمصور الإندونيسيّ «هيندرا سيتياوان»، أما قائمة شهر مايو «اهتزاز» فقد شَهِدَت ثنائيةً مصريةً من خلال المصورين «هاني مصطفى» و«محمد حمدي سيد»، وأكمل الألق الإبداعي العربي المصور السعوديّ «حمّاد معوض الهذلي»، ورافقهم في القائمة المصورة السويديّة «أوونا مارتا كويان» والمصور الإندونيسيّ «كوسنادي».

مؤشرٌ إيجابيّ

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: تصاعد الاهتمام المحليّ والدوليّ بالمسابقة في مجتمعات المصورين، مؤشرٌ إيجابيّ وهام وداعم للاستراتيجية طويلة المدى، التي تعتمدها «هيبا» لتطوير القدرات والتجارب التنافسية للمصورين المبتدئين والمتجاوزين للمراحل الأولى في اكتساب شخصية المصور وترسيخها، واللافت في الأمر هو مشاركة بعض المحترفين وأساتذة التصوير في المسابقة، الأمر الذي يؤكّد قوة المنافسة وذيوع صيتها.

وأضاف ابن ثالث: «نعمل دوماً على اختيار مواضيع مدروسة من شأنها تطوير أدوات المصورين المثابرين على المشاركة وتنويع خبراتهم وتجاربهم، وتوسيع مدارات المخيّلة البصرية لديهم، وسعداء بالنتائج التراكمية الملموسة في مستويات الأعمال الفائزة والمُرشّحة للمراحل النهائية».

لقطات استثنائية

وأشارت المصورة السويدية «أوونا مارتا كويان»، إلى صورتها الفائزة في مسابقة «اهتزاز»، وقالت: التقطتُ الصورة في 29 ديسمبر من العام الماضي خلال رحلة مع زوجي إلى سنغافورة للاحتفال بالعام الجديد، وهذه الصورة لمنحوتة خماسية مليئة بالمرايا من الداخل، لقد قمت بحركة اهتزازية خفيفة للكاميرا لإضفاء هذا التأثير البصري المميّز.

أما المصور العُمانيّ حسن عبدالله المخمري»، فيقول عن صورته الفائزة في مسابقة «تحرَّك»: التقطتُ الصورة منذ عام لسيدة رياضية مُلهِمة في إحدى الأحداث الرياضية، وهذا فوزي الأول وكان له عميق الأثر على تقديري الذاتي، لقد ساهم في تعزيز ثقتي بنفسي إلى أقصى الحدود، لم أتوقع الفوز لكنه أصبح واقعاً جميلاً ومُحفِّزاً، وأعمل دائماً على تطوير نفسي وأطمح للتخصّص والتفوّق في مجال التصوير الرياضي.

فيما أشار المصور المصري هاني مصطفى، إلى صورته الفائزة في مسابقة «اهتزاز»، قائلاً: التقطتُ الصورة في استعراض «رقصة التنورة» في القاهرة قبل عامين، حيث ألهمتني حركة راقص التنورة المتناغمة مع القصائد الغنائية الصوفية، ونظرت إلى كل حركة دورانٍ على أنها رحلةٌ جديدة، وفي العادة لا يُكرِّر الراقص حركاته، بل يصل إلى مستويات مختلفة من الإلهام والانسجام الإيقاعيّ مع كل دوران، هنا قررتُ التقاط التدفّق البصريّ وليس اللحظات المُجمَّدة، فاخترتُ غالق الكاميرا البطيء وحظيتُ بصورةٍ رائعة.