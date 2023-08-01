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"إقليدس" يلتقط أول صور للمجرات والنجوم

"إقليدس" يلتقط أول صور للمجرات والنجوم
1 أغسطس 2023 09:23

التقط التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" المجرات والنجوم المتلألئة في صوره الأولى بعد أن قطع مسافة تصل إلى مليون ميل انطلاقا من الأرض. وتم إطلاق التلسكوب على صاروخ "فالكون 9" لشركة سبيس إكس من كيب كانافيرال في فلوريدا في أول يوليو ووصل إلى وجهته، وهي نقطة مراقبة تعرف باسم نقطة لاجرانج الثانية، في مهمة لإلقاء الضوء على اثنين من أعظم أسرار الكون، وهما الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووصفت وكالة الفضاء الأوروبية ذلك بأنه "علامة فارقة" تشير إلى أن التلسكوب سيحقق أهدافه. وقالت إن "المجرات الحلزونية وبيضاوية الشكل والنجوم القريبة والبعيدة ومجموعات النجوم وأكثر من ذلك بكثير" يمكن رؤيتها في الصور التي نشرت يوم الاثنين، على الرغم من أن الأدوات المعنية التقطت جزءا من السماء أصغر من القمر المكتمل.

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وقال مدير المشروع جوزيبي راكا: "بعد أكثر من 11 عاما من تصميم وتطوير إقليدس، من المبهج والمثير للغاية رؤية هذه الصور الأولى". وتابع: "سيراقب إقليدس المعايير بالكامل في نهاية المطاف مليارات المجرات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للسماء على الإطلاق".

المصدر: وكالات
تلسكوب إقليدس
الفضاء
مجراتفضاء
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