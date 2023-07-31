3 طلاب يحصدون جوائز «ياس للتصميم»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد عملية تقييم دقيقة وتصويت الجمهور.. أعلنت مجموعة ميرال فوز الثلاثي المميز عرفة أبدل ازيم، شيفا أصف وجوبيكا رئتيكومار، ورضوى القصاص، في مسابقة ياس للتصميم، عن عملهم «حبات اللولو»، المستوحى من تاريخ الإمارات العريق.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات لمجموعة ميرال وأحد أعضاء لجنة التحكيم: المسابقة الاستثنائية، أسهمت في تمكين وصقل مواهب الشباب وتوفير منصة للمبدعين في الإمارات. وتؤكد التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها.. وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الدار للتطوير»، وخالد خوري، رئيس قسم تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: استقبلت المسابقة مشاركات مميزة من حيث المنطق الفكري وجودة المقترحات الإبداعية.. وتنسجم أهدافها مع جهود دعم الشباب في أبوظبي وتشجيعهم على استكشاف إمكاناتهم الإبداعية.