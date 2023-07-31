«أبوظبي 360»: التواصل مع الطبيعة يعزز الإدراك

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت «أبوظبي 360»، المبادرة الصحية التي أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية التركيز على الصفاء الذهني لبناء أسلوب حياة متوازن وصحي، قدمت نصائح عملية للعناية بالصحة عبر تمارين الصفاء الذهني والتغذية، باعتبارهما أداة للخلاص من القلق والاكتئاب، وخفض ضغط الدم وتحسين الإدراك والنوم والمناعة.. أكدت الدكتورة منى مبارك، اختصاصية التغذية المعتمدة أن الأطعمة الغنية بالفيتامينات لها تأثير إيجابي على صحتنا الجسدية والذهنية، وخاصة عندما تتكامل مع تمارين الصفاء: كالتأمل الواعي في الصباح والتواصل مع الطبيعة وترسيخ الشعور بالامتنان والتعاطف مع النفس، فيما قالت رولا غدار، مدربة صحّة واختصاصيّة تغذية مختصة بالأكل الحدسي: أصغر التغييرات تعود علينا بفوائد كبيرة، وتعزز نمط حياتنا، والتغذية المتوازنة تحسن الصحة العامة.