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جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تقدم ورش متنوعة لأصحاب الهمم

ورش تنمي قدرات ومهارات أصحاب الهمم (من المصدر)
1 أغسطس 2023 00:51

دبي (وام)
قدمت جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة هذا العام مجموعة من ورش عمل فنية متنوعة لأصحاب الهمم في مركز المشاعر الإنسانية، احتفالاً باليوبيل الفضي للجائزة، وتفعيلاً لبرنامج صيف الجائزة 2023 وتحت شعار «أصحاب الهمم فوق القمم».

تنمية القدرات
قالت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة إن الجائزة نظمت بالتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية، برنامج صيف الجائزة 2023 استثماراً للوقت والذات في المركز، لتحقيق أهداف نبيلة أبرزها إيجاد برامج ترويحية وترفيهية لفرسان أصحاب الهمم، وتنمية وتعزيز قدراتهم الإبداعية ودمجهم في الشرائح المجتمعية وغرس الثقة في نفوسهم للعمل والإنجاز.
وأضافت السويدي أن البرنامج تضمن مجموعة من ورش عمل فنية وحرفية متنوعة، وقد تفاعل فرسان وفارسات من أصحاب الهمم مع برامج صيف الجائزة 2023 لتحقيق مبدأ أصحاب الهمم فوق القمم إنجازاً وعملاً وإصلاحاً واستثماراً للوقت وقدراتهم وإبداعاتهم.

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توأم الإنجاز
من جهتها أشارت الدكتورة نادية الصايغ الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن التعاون مع أسرة جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة تعاون قديم وجديد ومتجدد، وهناك تواصل مستمر بين الطرفين وجاءت مبادرة صيف الجائزة 2023 مكملة ومعززة لهذا التعاون يقيناً منا بأن الإبداع توأم الإنجاز.
وقد جاءت المبادرة منسجمة تماماً مع هذا المبدأ، حيث إن أصحاب الهمم طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها، من هنا، تنوعت وتباينت الأنشطة بين الأعمال الفنية واليدوية ورسومات وأنشطة مختلفة تنمي الإبداع و التميز والثقة لدى أصحاب الهمم.
واختتم برنامج صيف الجائزة 2023 بتقديم الهدايا لعدد من أصحاب الهمم لإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، وتشجيعهم على الابتكار والاندماج في المجتمع.

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جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة
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