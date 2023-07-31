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سلوكيات مرفوضة.. على متن الطائرات

سلوكيات مرفوضة.. على متن الطائرات
1 أغسطس 2023 00:51

ترجمة: عزة يوسف 

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السفر بالطائرة يُعد أمراً مرهقاً أحياناً، لأنه يتطلب تحضير الأمتعة وترتيب أوراق السفر، إضافة إلى بعض الخطوات الصغيرة التي يمكن أن تحدث فارقاً في رحلتك الجوية، ذكرها موقع «Stars Insider» البريطاني، وهي:
- لا للصودا
قد تؤدي الزيادة في تناول الصودا إلى تمدد الغازات المعوية بنسبة قد تصل إلى 30%، لذا استبدل الصودا بالماء لتحافظ على استقرار معدتك.
- لا للبطانيات والوسائد
لا تدخل هذه الأغراض ضمن حملة التعقيم بين الرحلات، لذا قد تحمل الجراثيم أو الحشرات التي لا تُرى بالعين المجردة، ويفضل تجنب استخدامها.
- لا للعدسات اللاصقة
بسبب الهواء الجاف داخل المقصورة قد تتهيج العين، أو ربما تكون العدسات غير مناسبة للنوم، لذلك يفضل ارتداء النظارات.
- لا للتجول حافي القدمين
الأرض مليئة بالجراثيم، خاصة الحمام، ومنطقة المطبخ قد يكون بها زجاج متحطم على الأرض أو شيء من هذا القبيل.
- لا للغفو على النافذة
لا فكرة لديك عن عدد الأشخاص الذين اتكأوا على هذه النافذة أو هذا الجدار أو عطسوا أو سعلوا أمامه، يجب عليك تجنب تلك المنطقة المليئة بالجراثيم إلى أقصى حد.
- لا لغلق فتحة التهوية
يوصى بضبط الهواء بدرجة متوسطة أو مرتفعة كي تبعد عنك الجراثيم المحمولة في الهواء، ويساعد ذلك أيضاً في حماية بشرتك من الجفاف.
- لا لاختراق الصف
الجميع يريد مغادرة الطائرة، واختراق الصف أمر غير لائق، والسماح لمن أمامك بالمغادرة يسرع الأمر للجميع.
- لا للمس زر التدفق بالحمام
اغسل يديك جيداً واستخدم منشفة ورقية لضغط الزر تجنباً للجراثيم.
- لا للنوم قبل الإقلاع
فسيكون صعباً عليك معادلة الضغط في أذنيك.
- لا لتناول الثلج
لا تقدم معظم الطائرات مياه الشرب من الصنبور، ولكن تستخدم مكعبات الثلج التي غالباً تكون مصنوعة من نفس الماء منذ مدة طويلة، مما يجعلها عُرضة لتكوُّن البكتيريا.
- لا لتناول الطعام الذي سقط على طاولة التقديم
الطاولات الجانبية لا تتعرض للتعقيم بين الرحلات وهي مليئة بالجراثيم.
- لا لغلق الصناديق العلوية
قد تظن أنك تقوم بالمساعدة، ولكن عليك أن تترك الأمر لطاقم الطائرة لتقرير ذلك.

السفر
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