التكاليف الباهظة.. تُعطّل «البلدوزر»

سعيد ياسين (القاهرة)

كشف الممثل المصري أحمد العوضي عن أن تأجيل تصوير فيلم «البلدوزر» جاء بسبب تضمنه عدداً كبيراً من المشاهد خارج مصر، وهو ما يستلزم تكاليف إنتاجية عالية وتوفير عملة صعبة، بجانب ارتباط مخرجه طارق العريان بتصوير مسلسل «معاوية»، ومن بعده فيلم آخر يقوم بتصويره حالياً.

أعرب العوضي عن سعادته بنجاح مسلسله «ضرب نار»، الذي عُرض في رمضان الماضي، مع ياسمين عبدالعزيز، وجسد فيه شخصية شاب صعيدي يدخل مجبراً عالم تجارة السلاح ويواجه مشاكل كثيرة، معتبراً أن الشخصية التي جسدها هي الأقرب إلى قلبه.

ونفى العوضي تشابه أدواره التي تتمحور حول العنف والأكشن، وقال إنه يحرص على اختلافها وتنوعها، حتى لو كان الإطار العام لها متشابهاً، ويشعر بالتحدي في كل دور، كما حدث مع «هشام عشماوي» في «الاختيار»، و«الخديوي» في «اللي ملوش كبير»، و«الكوماندا» في «ضرب نار»، و«بروسلي» في «نصيبي وقسمتك»، وغيرها.

وتمنى تجسيد عدد من الشخصيات الإسلامية والتاريخية، خصوصاً بعد عودة الاهتمام بتقديم مثل هذه الأعمال مؤخراً، ومنها خالد بن الوليد، وعقبة بن نافع، وحمزة بن عبدالمطلب.