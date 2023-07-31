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علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى سريلانكا

علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى سريلانكا
1 أغسطس 2023 00:51

وجهتُنا اليوم إلى قلب سريلانكا، حيث تقع نوراليا التي تُلقّب بمدينة النور أو «نورالعلا»، والتي تقع على قمة مرتفعة عن سطح البحر، وتبعد 180 كم تقريباً عن العاصمة كولومبو.
مدينة جبلية في سريلانكا تعتبر أعلى نقطة في سريلانكا، تقع جنوب شرق كاندي، على ارتفاع 1889 متراً، منها يمكن للزوار أن يطلوا على أعلى قمة في سريلانكا - جبل بيتورو تالاغارا، وهي واحدة من أهم مناطق إنتاج الشاي في سريلانكا.
على الرغم من نشأتي في المدن، إلا أنّ تعلقي الداخلي يميل إلى حب الأماكن الخضراء وكل ما يتّصل فيها، وفي نوراليا، وجدتُ من الحدائق ما لم أجده في غيرها، كـ«حديقة فكتوريا» التي تُعتبر مركز جذب سياحياً فيها، حيث يقصدها ما يقارب 200 ألف زائر سنوياً، وقد وقعتُ في حب حديقة فيكتوريا وأشجار البلوط المنتشرة فيها وسط عدد لا يُحصى من أجمل أنواع الزهور والنباتات التي تم جمعها من أنحاء العالم كافة.
ومن الحدائق الأخرى التي زرتُها في نوراليا، «حديقة هورتون بلينز الوطنية»، وهي عبارة عن منطقة مرتفعات في وسط سريلانكا، حين زرتُها فقدتُ الإحساس بالزمن وسط مراعيها ومساحاتها الخضراء الواسعة، صدقوا حين قالوا: إنّ بعض الجمال يخطف الألباب، أما أجمل الأنشطة التي قمتُ بها في الحديقة، فهي تجربة التخييم والاستيقاظ على أجمل الإطلالات في أحضان الطبيعة.
ولتكتمل أجواء الطبيعة الساحرة، قمتُ بزيارة «بحيرة جريجوري»، التي تعتبر من أفضل بحيرات سريلانكا والتي تُحيط بها سلسلة من الجبال من كل جانب، وإذا كنتَ تخطط لزيارة نوراليا عما قريب، أنصحك باستئجار أحد القوارب للذهاب في جولة مائية ساحرة عبر البحيرة، حيث يمكنك زيارة متنزه جريجوري الذي يقع بجوارها وقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة والأصدقاء.
تُزيّن نوراليا مجموعة من الشلالات الساحرة، و«شلالات ديفون» أحد أجمل الشلالات التي زرتُها فيها، لم يكن صوتُ تدفق المياه فيها عادياً، للحظة ما، ظننتني أستمع لأجمل الترانيم، لا تقف المتعة في شلالات ديفون عند هذا الحد، فبجوارها يوجد بحيرة تتميز بمياهها الصافية والباردة، يمكنك الاستمتاع بالسباحة في مياهها المنعشة، وإذا أردتَ نصيحتي، فعليك ارتداء أحذية ملائمة للطُرق الوعرة عند زيارة الشلالات.
تشتهر نوراليا بامتلاكها عدداً كبيراً من مزارع الشاي التي تتميز باستخدامها المعدات البريطانية القديمة، وقد كانت فرصة مميزة للذهاب إلى إحدى المزارع والاستمتاع بتناول كوب من الشاي الطازج مع السكان المحليين، وقصة مزارع الشاي في سريلانكا، قصة أخرى، تحتاج لوقفة أخرى.
أيضاً، من بين الأماكن التي يجب زيارتها والسكن فيها فندق جراند، فهذا المبنى القديم الفخم تم بناؤه في أوائل القرن التاسع عشر كمنزل لقضاء العطلات للسير إدوارد بارنز، حاكم سيلان آنذاك، وقد أصبح مرادفاً تقريباً لـ«إنجلترا الصغيرة»، فندق جميل احتست فيه الملكة الراحلة إليزابيث الشاي عام 1954، ويعتبر من الأماكن الفريدة هناك.
في مدينة نوراليا، ستجد كل ما تبحث عنه لقضاء رحلة لا تُنسى، فلا تتردد في جعلها وجهتك القادمة.

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